Data actualizării: 22:04 21 Sep 2025 | Data publicării: 21:52 21 Sep 2025

Update: Oana Țoiu, bâlbe cu mesajul în care condamnă asasinarea lui Charlie Kirk

Autor: Ioan-Radu Gava
oana-toiu-foto_39464300 Foto: Agerpres
 

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a șters postarea în care îl omagia pe influencerul conservator Charlie Kirk.

Update:

„Oana Țoiu a revenit cu mesajul în care condamnă asasinarea lui Charlie Kirk.

În Chicago, pentru Summitul Comunității Românești, găzduit de Academia Creștină a Patrimoniului.

Locația, pe care activistul Charlie Kirk a descris-o ca fiind fundamentală pentru convingerile sale, are o semnificație emoționantă după recenta sa moarte tragică.

Este o reamintire gravă: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar atunci când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe.

#DialogNuViolență #ComunitateaRomână“, a scris Oana Țoiu, duminică seara pe platofrma X, după ce ștersese postarea precedentă care conținea, practic, același mesaj.

Știrea inițială:

Chiar în ziua înmormântării lui Charlie Kirk, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, aflată în SUA, a șters de pe X postarea în care îl omagiase și condamna asasinarea influencerului conservator.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy. Locul, pe care activistul Charlie Kirk l-a descris ca fiind fundamental pentru convingerile sale, are o semnificație profundă după moartea sa tragică recentă. Este un avertisment grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a scrisese Oana Țoiu pe X.

Mesajul era însoțit de o fotografie a sălii în care Oana Țoiu a vorbit, care era aproape goală, cu un auditoriu destul de restrâns. Cel mai probabil acesta a fost motivul pentru care Oana Țoiu a ales să șteargă postarea.

Mesajul Oanei Țoiu de pe X era singura poziționare a României venită de la structurile cu atribuții pe externe: MAE și Administrația Prezidențială.

Singurul mesaj de condamnare a asasinatului și de condoleanțe pentru Charlie Kirk rămâne al lui Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

„Șocat de atacul asupra lui Charlie Kirk. În calitate de ministru de interne al României, transmit condoleanțe familiei sale. În societățile libere, ideile trebuie întâmpinate cu idei - niciodată cu violență. Suntem alături de cei care apără libertatea de exprimare, asigură comunitățile și pacea prin putere“, a scris Predoiu pe X.

