Oana Roman și Marius Elisei au divorțat la notar. „E o zi cu soare”

Oana Roman și Marius Elisei au pus capăt căsniciei lor și din punct de vedere legal. Luni, 15 februarie, cei doi au mers la notar și au semnat actele de divorț, după 6 ani petrecuți împreună.

După „vizita” la notar, Marius Elisei a fost reținut în declarații, dar a spus că se simte bine.

„Sunt bine. E zi cu soare. Nu pot să vorbesc însă mai mult. Nu sunt într-un loc potrivit”, a spus Marius Elisei pentru Fanatik.

De cealaltă parte, Oana Roman anunța pe Instagram că „am început săptămâna cu treziri la 7 fără un sfert. Am o zi plină. Am întâlniri, am ședință și e o zi un pic specială, o să înțelegeți curând de ce. În același timp este și ziua de naștere a unui prieten foarte bun de-al meu, pe care îl iubesc foarte mult.”