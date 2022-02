Oana Lis, HĂRȚUITĂ la cabinet: Încerc să mă calmez. Mă sună tot felul de frustrați

În ultima perioadă, Oana Lis a trecut prin momente delicate din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă Viorel Lis. Recent, vedeta și-a deschis recent propriul ei cabinet de consiliere psihologică deoarece își dorea mult să aibă propriul ei venit și să poată să își construiască o carieră. Cu toate astea, din cauza problemelor de sănătate ale soțului său, a fost nevoită să își suspende activitatea profesională.

„L-am închis din cauza bolii lui Viorel, să lucrez, să plătesc totul pentru că Viorel în momentul de față nu poate să spele fără ajutorul meu, nu se poate duce în bucătărie fără ajutorul meu. Este total dependent de mine. Și atunci, ca să muncesc, ar trebui să plătesc pe cineva pentru că statul nu mă ajută cu nimic. Prefer să fiu eu alături de el. Nimeni nu ar fi la fel de implicat ca mine”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

Acum, soția lui Viorel Lis decis să își redeschidă cabinetul de psihologie.

Oana Lis, HĂRȚUITĂ la cabinet

După ce și-a deschis cabinetul, Oana Lis a început să primească fel și fel de telefoane de la indivizi dubioși, care o jignesc și chiar îi fac chiar avansuri sexuale.

„Lumea e deprimată, eu sunt veselă, atrag clienții. Am zis să-mi fac curaj și să încep iar să iau clienți la cabinet, pentru că oricum nu prea am avut că a venit pandemia la două săptămâni după ce am deschis cabinetul. Oamenii mă întrebau: dom`ne când deschizi, ce se întâmplă?!”, a declarat Oana Lis, pentru Click!

”Încerc să mă calmez!”

”Încerc să mă calmez că sunt psiholog. Am vorbit și cu alte colege. În on-line-ul ăsta, noi ne expunem, din viața personală, telefoane etc. Unii mă știu de la televizor și lumea are impresia că poate să sune și să stăm de vorbă, eu nu am nici o treabă gen. Dar eu am treabă toată ziua, trebuie să am și grijă de Viorel, de casă, de mașină, să fac cumpărături. Nu pot să stau toată ziua la telefon să-i ascult pe ei. E frustrant să te sune lumea să închidă, mă sună tot felul de frustrați sexual!”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

