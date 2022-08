Oaia Shaun va fi primul și singurul astronaut din misiunea Artemis 1

Pentru această primă lansare de probă, capsula Orion dezvoltată de NASA nu va aduce un echipaj uman cu ea. Dar asta nu înseamnă că va fi nelocuită. ESA a anunțat de fapt numele primului și singurului membru al echipajului Artemis 1: Shaun the sheep, protagonistul serialului animat de succes ”Shaun, the sheep's life”.

Un astronaut de jucărie, este adevărat, care însă – asigurat de Agenția Spațială Europeană – nu a omis să urmeze toată pregătirea riguroasă pe care trebuie să o efectueze colegii umani, potrivit Today.

”Odată cu misiunea dată lui Shaun, se încheie prima fază de recrutare a noilor membri ai corpului nostru spațial, care o vede pe astronautul italian ESA Samantha Cristoforetti de serviciu pe Stația Spațială Internațională pentru a doua sa misiune spațială și pe astronautul ESA, danezul Andreas Magensen, ales pentru al doilea zbor al său, care va fi urmat de introducerea noilor astronauți selectați cu apelul de selecție 2021, care va avea loc mai târziu în cursul anului”, a explicat David Parker, directorul programului de explorare umană și robotică ESA, anunțând recrutarea primei oi astronaute în corpul spațial european.

.@esa has announced the first ‘astronaut’ to fly on its Artemis I mission to the Moon is...Shaun! Shaun’s voyage on the Orion spacecraft will take him further than any human – or sheep – has ever travelled! Read more here: https://t.co/2mkLJFxJob #ForwardToTheMoon #ExploreFarther pic.twitter.com/A6OVAGZrUx