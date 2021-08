O şoferiţă, amendată de 33 de ori din cauza radarului de viteză medie. Aparatul, util şi în România?

Cele 33 de amenzi i-au fost acordate femeii în Franţa pe durata a 10 luni, astfel că ea a fost sancţionată cu 37 de puncte de penalizare. Având în vedere că limita maximă de penalizare din Franţa este de doar 12 puncte, spre deosebire de 15 în România, aceasta şi-ar fi pierdut permisul de trei ori. Ea spune, însă, că nu a înţeles cum funcţionează noul aparat.

Femeia a fost înregistrată cu noua tehnologie chiar în preajma casei, scrie The Connection. Spre deosebire de radarele clasice, însă, radarul de viteză medie nu înregistrează doar viteza pe care o are maşina în momentul în care se trece prin faţa sa, ci calculează o viteză medie pe un tronson de drum. Astfel, dacă şoferul reduce viteza înainte de radar, dar accelerează după, radarul va înregistra aceste fluctuaţii şi, dacă ele depăşesc viteza maximă legală pe acel tronson de drum, şoferul va fi amendat. .

"Eu merg pe acest drum în fiecare zi. Au pus aceste camere, eu am frânat înainte de ele iar pe pantă am accelerat un pic, iar apoi am frânat iar, crezând că sunt radare fixe", a declarat femeia, care a mai spus că a crezut că ele nici nu funcţionează, din moment ce niciuna dintre camere nu a făcut vreo lumină asemănătoare blitzului.

Astfel de radare au fost instalate în Franţa în 2012, iar Franţa este a opta ţară a UE în care acestea funcţionează. În acest moment, peste 100 de astfel de camere funcţionează în Hexagon.

Astfel de radare, utile în România? Ce spune Titi Aur despre viteza excesivă

"Marea problemă pe care o avem este educaţia. Asta înseamnă să înţelegi ce ţi se întâmplă când te urci în maşină. Când te urci într-o maşină silenţioasă, nu ai senzaţia de viteză. Am spus-o şi o mai repet! Acum 20-30 de ani, când te urcai într-o Dacie, într-un Oltcit sau un ARO, aveai senzaţia de viteză la 50 km/h, 60-70 km/h. La 100 km/h, un ARO vibra tot, asta dacă ajungea la acea viteză. O maşină modernă e diferită. La 130-140 km/h, aproape că spui că stai pe loc. În maşină nu ai acel disconfort, acea senzaţie că eşti în pericol. Aşa că doar educaţia te salvează.

Asta înseamnă să se facă la şcoala de şoferi totul despre evoluţia tehnică a maşinilor, apoi conducerea defensivă. Apoi urmează testarea, partea de înţelegere a limitelor maşinii pe care o conduci. Fiind silenţioase, cu sisteme bune, ABS, ESP, controlul tracţiunii, frâna performantă, suspensii performante, te fac pe tine, cel de la volan, să te simţi şofer stăpân pe situaţie, crezi că ştii mai multe decât ştii de fapt. De asta doar prin educaţie, printr-o şcoală de şoferi bună făcută, se pot evita astfel de situaţii. Altfel, e normal ca un şofer puţin mai nebunatic să meargă cu astfel de viteze şi să considere că nici măcar nu a făcut mare lucru", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.