O reclamă pentru vaccinare a stârnit furie publică. ATENȚIE! IMAGINI EXPLICITE

O campanie publicitare care încuraja la vaccinarea Covid-19 a generat un răspuns negativ din parte australienilor, iar mulți au criticat modul în care a fost portretizată în mod explicit o tânără care suferea de boală, transmite BBC.

Afișul publicitar guvernamental o arată pe femeie cum stă pe un pat de spital și se luptă pentru aer, în timp ce este legată la un ventilator. „Covid-19 poate afecta pe oricine... Rezervați-vă un loc la vaccinare”, se arată în textul afișului.

Totuși, criticii au explicat că această reclamă publică îi țintește nedrept pe tineri, ținând cont că persoanele mai tinere de 40 de ani nu pot să se imunizeze în Australia până la finalul anului. Autoritățile sanitare publice din țara de la antipozi le recomandă tinerilor să aștepte cu Pfizer în loc de AstraZeneca, iar serul dezvoltat de BioNTech se poate procura doar în cantități foarte limitate.

Afișul este deocamdată disponibil doar în Sydney, orașul cel mai afectat de o epidemie de variantă Delta și care se află în a treia săptămână de lockdown. Autoritățile au raportat 112 cazuri noi într-o singură zi, ajungându-se la un total de peste 700 de cazuri de la mijlocul lunii iunie până acum.

Completely offensive to run an ad like this when Australians in this age group are still waiting for their bloody vaccinations. https://t.co/4xF5hZAkqp