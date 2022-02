O imagine uimitoare surprinsă de telescopul Hubble prezintă coliziunea a trei galaxii / FOTO

Obiectul prezentat într-o nouă imagine Hubble – numită IC 2431 – nu este o galaxie, ci trei, reunindu-se într-o fuziune galactică masivă care va sfârși într-o galaxie uriașă. Astfel de obiecte ne pot ajuta să înțelegem modul în care galaxiile masive cresc și evoluează de-a lungul a milioane și miliarde de ani și cum se va schimba Universul nostru în viitor.

Fuziunile galactice ar putea părea la prima vedere că sunt evenimente rare, având în vedere imensitatea spațiului cosmic, dar par a fi o parte destul de integrantă a procesului de evoluție galactică.

A tumultuous trifecta ✨



A triple galaxy merger known as IC 2431 resides 681 million light-years away in the constellation Cancer.



This #HubbleFriday image also shows star formation and tidal distortions caused by gravitational interactions in this trio: https://t.co/8a77GIRmBb pic.twitter.com/TFmFBmtsrO