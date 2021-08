O femeie supraponderală, de 220 de kilograme, a născut natural la Iași

O femeie din judeţul Iaşi, cu o greutate de 220 de kilograme, fost ajutată de medicii de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Cuza Vodă să nască natural un băieţel în greutate de 3.280 grame, scrie Agerpres.



Femeia, în vârstă de 37 de ani, este mama a încă patru copii, născuţi tot natural.



"Este o premieră pentru Iaşi şi credem că şi la nivel naţional. Această gravidă are supraponderabilitate morbidă, o greutate de 220 kilograme, şi are o serie de comorbidităţi asociate, precum hipertensiune şi ulcer varicos. A fost o adevărată provocare pentru obstetricieni, neonatologi, pentru echipa de anestezie. Din fericire am făcut faţă cu brio acestei provocări. Gravida a născut în cursul dimineţii, natural, un băieţel în greutate de 3.280 grame. Nu au fost evenimente şi complicaţii în cursul naşterii. Urmează o perioadă de monitorizare a evoluţiei pacientei, pentru că nu putem spune că am îndepărtat definitiv acest pericol, pot apărea o serie de complicaţii. Femeia va rămâne în spital acel puţin 5 zile, pentru că în primele ore după naştere poate apărea o hemoragie, ceea ce poate crea o complicaţie severă şi foarte dificil de gestionat. Datorită comorbidităţilor există risc de tromboembolie", a declarat dr Mihaela Grigore, coordonatorul echipei medicale care a asistat naşterea.

O adevărată provocare pentru medici





Managerul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă din Iaşi, Robert Dâncă, a declarat că această naştere a fost o adevărată provocare nu doar din punct de vedere medical, dar şi administrativ.



"Din cauza supraponderabilităţii pacientei cazul a fost unul deosebit. Am avut noroc că am fost pregătiţi din timp şi am anticipat că vom avea şi astfel de naşteri. Masa poate susţine o capacitate de până la 300 de kilograme. Lucrurile au decurs bine din toate punctele de vedere. Suntem mândri de specialiştii noştri care au făcut faţă unui astfel de caz", a spus Robert Dâncă.



Pe 18 august, la Maternitatea Elena Doamna, o femeie în vârstă de 30 de ani, care avea hipertensiune arterială şi obezitate grad III, respectiv o greutate de 140 kilograme, a născut, după 39 de săptămâni de sarcină, prin intervenţie cezariană, un băieţel de 5.150 grame.