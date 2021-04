O bucureșteancă de 43 de ani, noua victimă a polițiștilor de la Secția 16: Am crezut că vor să mă violeze. M-au făcut bețivă, babă, zdreanță

Ruxandra Vasile este o femeie în vârstă de 43 de ani din Capitală. Ea susține că a fost agresată fizic de mai mulți polițiști de la Secția 16, atunci când se întorcea de la o nuntă.

VEZI ȘI: Cum au torturat cei 9 polițiști din București două persoane care le-au reproșat că nu poartă mască. Detalii din dosar

"Mă întorceam de la o nuntă seara. Eu nu beau, așa că am lăsat doi colegi acasă și am parcat mașina în fața blocului. Când am dat să mă pornesc spre bloc, s-au apropiat mai mulți polițiști. Mi-a spus să mă legitimez. I-am spus că nu am actele la mine, dar locuiesc în acest bloc și pot să i le aduc. A sărit pe mine. Nu știam ce vrea să facă, am crezut că vrea să mă violeze, dar nu era așa, el încerca să mă încătușeze. M-a încătușat într-un final.

Apoi, efectiv m-au aruncat în acea mașină a poliției unde m-au ținut două ore încătușată. M-au făcut babă, drogată, bețivă, zdreanță. A chemat un echipaj de la Rutieră și mi-au făcut alcooltestul și a ieșit negativ. Atunci au devenit și mai agresivi. Eu încercam să deschid geamul pentru că efectiv nu aveam aer, am încercat să strig după ajutor când vedeam pe cineva pe stradă. Mai mult, mi-au luat geanta, cheile și telefonul. Eu două ore nu am putut să îmi sun copilul, pe nimeni. După două ore, o polițistă mi-a desfăcut cătușele ca și cum nimic nu s-a întâmplat și pur și simplu au plecat. Cel care mi-a semnat procesul verbal este Șeicaru, același polițist ca și în cazul celor doi bucureșteni.", a povestit Ruxandra Vasile la RealitateaPlus.

VEZI ȘI: Cei doi bucureșteni torturați de polițiștii Secției 16 de Poliție AU MURIT