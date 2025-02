O femeie cere despăgubiri de 5000 de lire, unui supermarket, după ce i-a fost lovită mașina de un lanț de cărucioare

O femeie din Cambridgeshire acuză supermarketul Waitrose, că i-a lovit mașina cu un lanț de cărucioare de cumpărături în parcarea magazinului. Accidentul, care a avut loc în septembrie 2023, a provocat daune în valoare de 5.000 de lire sterline la vehiculul victimei.

Waitrose schimbă frecvent polițele, iar procedura de despăgubire a fost întârziată

În urma incidentului, femeia a depus o cerere de despăgubire, iar Waitrose a acceptat inițial răspunderea pentru accident. Totuși, după mai multe schimbări și întârzieri de 15 luni, supermarketul a anunțat că incidentul a fost parțial din vina victimei, fără a oferi o explicație clară.

„De la început am fost convinsă că Waitrose va rezolva această situație rapid, dar am fost lăsată să aștept luni întregi. Primele mele de asigurare s-au dublat, iar acum am fost nevoită să plătesc excesul de 1.000 de lire sterline pentru propria mea poliță”, a declarat femeia, conform The Guardian.

De la tratamente dentare la despăgubiri neplătite: istoricul Waitrose cu clienții

Acesta nu este primul incident în care Waitrose se confruntă cu acuzații de comportament abuziv față de clienții care au avut daune financiare. Anul trecut, supermarketul a promis să acopere costurile pentru tratamentele dentare ale unui client care și-a spart un dinte, dar a renunțat la angajamentul său după 11 luni, în urma unei investigații.

În cazul de față, Waitrose a declarat că cererea femeii a fost soluționată în termen de două săptămâni de la intervenția presei, deși compania a evitat să răspundă la întrebările legate de comportamentul său în acest caz.

„Ne străduim din greu să răspundem așteptărilor clienților și ne pare rău că soluționarea acestei cereri a durat mai mult decât ar fi trebuit. Am organizat un card cadou în valoare de 200 de lire sterline ca un gest de bunăvoință pentru a ne cere scuze pentru această experiență”, a precizat un purtător de cuvânt al Waitrose.

Femeia a decis să acționeze în instanță pentru a-și obține dreptatea

Nemulțumită de rezultatul procesului de despăgubire și de comportamentul Waitrose, femeia a decis să întreprindă acțiuni legale pentru a obține daunele de 5.000 de lire sterline și pentru a obține compensații pentru daunele colaterale, cum ar fi creșterea primelor de asigurare.

Așadar, rămâne de văzut cum va evolua această situație și dacă Waitrose va reuși să își redreseze imaginea în fața publicului și a clienților săi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News