Nu te vaccinezi, plătești! Vâlcu explică cine sunt persoanele vizate de declarația Ioanei Mihăilă, ministrul Sănătății

„Foarte corect!”, a zis Val Vâlcu. „Cei care refuză vaccinarea, nu vorbim despre persoanele care au interdicții medicale, trebuie să-și asume decizia. E ca și cum ai circula fără CASCO. Ai un accident? Plătești pagubele. Asta e. Nu te-ai vaccinat și te îmbolnăvești cu infecția SARS-CoV-2, îți plătești frumos tratamentul. Cei care se vaccinează în România susțin mofturile unora care își iau informația de pe Internet, fake-news-uri care circulă și în toată Europa. Dacă analizați, veți vedea că sunt aceleași mesaje puse în circulație de anumite grupuri interesate și preluate de oameni cu mai puțin simț critic”, a spus Val Vâlcu, sâmbătă seară, într-o intervenție la Antena 3.

„Dacă ne referim la declarația doamnei Mihăilă, cred că nu-i vizează pe medici. Medicii au învățat cel puțin 12 ani, știu să citească informația medicală și funcționează, cu mici excepții, în această cultură științifică, bazată pe dovezi. Cred că, mai degrabă, sunt vizați infirmierii, brancardierii, unele persoane din zona asistenților, care cască gura la dezinformări”, a explicat Val Vâlcu.

„Deciziile se plătesc”, a punctat ulterior jurnalistul, adăugând: „Sistemul public este bazat pe solidaritate. Eu sunt solidar cu cel în nevoie, cu cel care are o problemă de sănătate, dacă acela respectă niște reguli.”

„Statul îți oferă vaccin gratis!”, a subliniat Val Vâlcu. „Dacă din motive medicale, nu-l poți face, ok, dacă nu faci din motive de moft, de ambiție, plătește. De ce să plătim noi din bugetul public?!”, a mai spus acesta.

„Acele cadre medicale care refuză vaccinarea nu ar trebui lăsate să expună pacienții, până trece pandemia. Au ei cercetările lor, foarte bine, să stea acasă, să se odihnească, să-și încarce bateriile, să lupte cu COVID-ul prin energiile pozitive”, a conchis Val Vâlcu.

Ce a zis Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății

„Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare”, a spus, la Sibiu, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

De asemenea, a zis că nu poate fi nimeni obligat să se vaccineze, însă dorința celor din MS este de a-i informa pe toți și să faciliteze activitatea celor care sunt vaccinaţi.

„La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală - personalul medical care nu este vaccinat probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat”, a mai spus ministrul Sănătății.