Nu te mai scobi în nas. Boala oribilă cu care te poți trezi dacă nu scapi de acest obicei urât

Scobitul în nas sau smulgerea firelor din nas, sunt două obiceiuri urâte, dar destul de des întâlnite. Dar știai că aceste gesturi cresc riscul de Alzheimer?

Bacteria Chlamydia pneumoniae poate infecta sistemul nervos central. La șoareci, s-a descoperit că declanșează răspunsuri care se potrivesc cu cele observate la persoanele cu boala Alzheimer, în special, acumularea de plăci formate din proteina beta amiloid, care reprezintă principalul mod în care boala Alzheimer se distinge de alte forme de demență, scrie IFL Science.

Deși Chlamydia este de obicei considerată în asociere cu infecțiile genitale, C. trachomatis este doar o specie dintr-un gen bacterian mare, ale cărui specii infectează multe animale în locuri diferite și dureroase. După cum sugerează și numele, C. pneumoniae este în primul rând o infecție a tractului respirator, inclusiv a nasului, dar posibilitatea ca de acolo să ajungă la creier este ceea ce i-a îngrijorat cu adevărat pe oamenii de știință. Profesorul James St John de la Universitatea Griffith din Australia a infectat șoareci cu C. pneumoniae și a descoperit că nasul șoarecelui este o cale cheie pentru infectarea creierului.

Cum poate ajunge bacteria în creier

"Suntem primii care arată că Chlamydia pneumoniae poate ajunge direct în nas și în creier, unde poate declanșa patologii care arată ca boala Alzheimer. Am văzut că acest lucru se întâmplă la șoareci, iar dovezile sunt potențial înfricoșătoare și pentru oameni", a spus St John într-un comunicat. „

St John recunoaște că studiul necesită să fie verificat și pe oameni, deși poate fi dificil să se efectueze studii în același mod. Cu toate acestea, faptul că ADN-ul C. pneumoniae a fost găsit post-mortem în creierului a 90% dintre pacienții cu demență cu debut tardiv și doar la o mână de oameni care au murit din alte cauze, este puțin probabil să fie o coincidență.

Între timp, datele despre șoareci sunt alarmante, bacteria răspândindu-se de la nasul lor la nervii olfactivi și creier în decurs de 72 de ore. Căile asociate cu Alzheimer au fost dereglate în decurs de 7-28 de zile de la introducerea bacteriei.



Dacă oamenii sunt similari, ne bazăm pe căptușeala interioară a nasului pentru a împiedica bacteriile să se răspândească de la nervul olfactiv la creier. Deteriorarea acestui strat la șoareci a crescut răspândirea bacteriană la nervii periferici și bulbul olfactiv.

De ce trebuie să renunți la scobitul în nas

"A te scobi în nas și a-ți smulge firele de păr din nas nu sunt o idee bună. Nu vrem să ne deterioram interiorul nasului, iar scobitul și smulgerea părului poate face asta", a spus profesorul James St John de la Universitatea Griffith din Australia.

Alzheimer nu este singurul motiv de îngrijorare pentru C. pneumoniae. Deși reprezintă doar 5-20% din cazurile de pneumonie, a fost asociată cu astmul și există dovezi că ar crește riscul de cancer pulmonar. Noul studiu nu este prima dată când este legată, deși provizoriu, de boli ale sistemului nervos central. Prezența C. pneumoniae în lichidul cefalorahidian al pacienților cu scleroză multiplă, mai des depistată decât la oamenii sănătoși, indică posibilitatea ca acesta să fie declanșatorul care determină sistemul imunitar să atace sistemul nervos.

