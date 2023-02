"Nu suntem certați și nu ne vom certa niciodată". Cristina Ich, după ce Alex Pițurcă, tatăl fiului ei, a fost reținut de DNA: Sunt alături de el, îl iubesc

"Nu am nimic de comentat despre lucruri de genul ăsta (afacerile lui Alexandru Pițurcă, n. red.). Sunt cu copilul la munte. Mă întorc în țară și nu știu nimic. Nu sunt în măsură să comentez. (…) Eu sunt alături de Alex, îl iubesc și… Nu există! Îi sunt alături orice ar fi, indiferent ce ar păți”, a declarat Cristina Ich, pentru Fanatik.

”Când ai un copil cu cineva, nu poți să fii certat. Rămâi în relații bune. Eu cu Alex nu suntem certați și nu ne vom certa niciodată”, a mai spus Cristina Ich.

În luna octombrie 2022, Cristina Ich și-a anunțat fanii cu privire la despărțirea de Alex Pițurcă, făcând mai multe afirmații controversate. Aceasta recunoaștea că s-a aruncat cu capul înainte, îndrăgostită fiind, și i-a oferit un copil unui bărbat care s-a dovedit mai îndrăgostit de ieșiri și distracții. Mărturisea deschis că, dacă l-ar fi cunoscut cu adevărat pe Alex Pițurcă, astăzi fiul lor nu ar mai fi existat. ”Noi am făcut copilul ăsta extrem de repede”, spunea ea.

”Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede. Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc, nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah. Dacă și el mă cunoștea pe mine, era pa, la revedere! La fel și eu, dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere!”, s-a confesat Cristina Ich, conform digisport.ro.

"Alex nu m-a găsit în gunoi"

Cristina Ich a dezvăluit și că Alex Pițurcă a călcat strâmb și nu o dată.

”Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt ok. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, spunea vedeta.

Procurorii cer arestarea preventivă a lui Alexandru Piţurcă

Alexandru Piţurcă a fost reţinut marţi pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, în timp ce Gabriel Ţuţu este în acest moment în libertate.

În acelaşi dosar, Victor Piţurcă este cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru cumpărare de influenţă. Potrivit DNA, pe fondul pandemiei generate de virusul COVID-19, în perioada 19 martie 2020 - 16 septembrie 2021, Gabriel Ţuţu, în calitate de director general al Romarm, cu încălcarea dispoziţiilor legale, ar fi încheiat cu o asociere de firme din care făcea parte şi o societate controlată de Alexandru Piţurcă, în condiţii dezavantajoase pentru compania pe care o conducea, două contracte de achiziţie publică ce vizau cumpărarea a şapte utilaje neconforme de producere a măştilor de protecţie.

DNA mai susţine că Alexandru Piţurcă ar fi acceptat, în mod direct, condiţiile impuse de Gabriel Ţuţu, în schimbul cărora acesta din urmă ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari din cadrul MApN şi că îi va determina pe aceştia să încredinţeze direct şi fără proceduri publice contracte de furnizare produse de protecţie împotriva coronavirusului.

