Data publicării: 22:17 29 Sep 2025

BREAKING NEWS ”Nu partidul a fost problema, ci oamenii”. Ilie Bolojan, atac cu manta la foștii lideri politici
Autor: Iulia Horovei

Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Premierul Ilie Bolojan a numit cine sunt responsabilii pentru eșecurile instituțiilor românești în toți acești ani.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că „nu partidele, ci oamenii” sunt adevărata problemă a administrației din România.

Șeful Executivului a subliniat că responsabilitatea pentru slaba performanță administrativă revine persoanelor aflate în funcții, indiferent dacă provin sau nu din politică, și nu formațiunilor politice.

Ilie Bolojan: „Nu partidul a fost problema, ci omul”

„Nu un Guvern schimbă o țară, ci oamenii și companiile o schimbă. Dar un guvern creează un context, condițiile pentru care oamenii să-și valorifice toate oportunitățile sau nu. Asta n-au reușit instituțiile statului în acești ani. Și avem, cu toții, niște restanțe pentru români.

Fiecare are o parte de responsabilitate. Nu partidele sunt problema, ci oamenii sunt problema. Eu am lucrat, în toți cei 20 de ani de administrație, cu oameni din toate partidele, pentru că nu lucrezi cu cei care-ți sunt cei mai simpatici. Ai un ministru undeva, trebuie să lucrezi cu el, să faci proiecte cu el.

Nu partidul a fost problema, de cele mai multe ori, ci omul a fost problema. Poți să fii un om din politică, cu mulți ani vechime, ceea ce uneori te poate ajuta sau îți poate crea o imagine de apaținător al unei zone care n-a performat. Dar să fii un om serios, care și-a făcut treaba. Sau poți fi un om din zona civilă, din afara politicii, și să fii un om performant, serios”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seară, la Digi24.

