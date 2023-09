„Nu au reușit atunci și nu vor reuși niciodată”. Noul ministru ucrainean al Apărării susține că războiul cu Rusia a început cu câteva secole în urmă

„Pentru familia mea și pentru poporul tăta din Crimeea, războiul cu Rusia a început cu câteva secole în urmă, când Moscova a ocupat pentru prima dată Crimeea mea natală”, a spus Rustem Umerov.

Noul ministru ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, a precizat că Rusia nu va reuși, principalul obiectiv al Ucrainei fiind câștigarea războiul.

„M-am născut după ce familia mea a fost deportată și, în copilărie, am trăit greutățile provocate de colonialismul rusesc, care a încercat să îi facă pe indigenii tătarii din Crimeea să se simtă ca și cum ar fi fost străini pe propriul lor pământ.

Nu au reușit atunci și nu vor reuși niciodată. Principalul nostru obiectiv astăzi este să câștigăm războiul”, a mai precizat noul ministru ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, citat de Sky News.

Minister @rustem_umerov:

For me, this war did not begin in 2022, and not even in 2014. For my family and the Crimean Tatar people, the war with russia began several centuries ago, when moscow first occupied my native Crimea. I was born after my family had been deported, and as a… pic.twitter.com/IHoSAkf0yz