Noua revoluție industrială. Ne vizează pe toți. Cum sprijină CEC Bank investițiile în această economie / video

Cum sprijină CEC Bank investițiile în economia verde?

”Discuția despre tranziția la economia verde, cred că este un domeniu extrem de vast și cred că suntem cu toții într-un proces de adaptare la tot ce înseamnă această tranziție.

Așa cum îmi place să spun, tranziția la economia verde este noua revoluție industrială la care asistăm în prezent, dar asta nu poate să înceapă fără o foarte bună educație. Spun lucrul asta pentru că o să vorbesc astăzi atât din perspectiva noastră ca și companie, ce înseamnă să ne adaptăm la noile cerințe privind economia verde, dar și ca finanțator.

Dacă e să vorbesc din ceea ce însemnăm noi, ca și companie, practic avem mai multe direcții pe care mergem pentru că în zona noastră financiară avem și o legislație care ne obligă să ne conformăm cu noile cerințe și vorbesc aici de CIRSD – este nouă Directiva privind raportarea sustenabilității pentru companiile cu peste 250 de angajați care au active peste 40 de milioane de euro, sau cifre de afaceri peste 20 de milioane de euro. Este o directivă care a fost aprobată în noiembrie 2022 și are termen de transpunere în legislația națională – 18 luni.

Noi, practic, am început să lucrăm pentru a ne adapta pe aceste noi cerințe de raportare și de fiecare dată când lucrăm ne gândim în cadrul băncii: oare ce înseamnă această tranziție la economia verde, dacă e să vorbim din prisma mediului de afaceri. Este o oportunitate sau este doar o cerință de reglementare? Cred că ar trebui să vedem tranziția ca pe o oportunitate de afaceri, dar nu pot să nu văd și multele provocări pe care le avem pentru a ne adapta la tot ce înseamnă tranziția la economia verde. Noi, ca și companie, intrăm pe această directivă începând cu anul 2025.

Această directivă se aplică inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii, dar care au termen de raportare undeva în 2026 și cu posibilitate de prelungire până în 2028. În momentul de față, dincolo de faptul că și noi, până la urmă, învățăm ce trebuie să facem, ne construim strategia pe zona verde, suntem într-un alt regulament care nouă ni se aplică în domeniul financiar, acela al taxonomiei. Practic, reglementează acele domenii care sunt de principal interes și pe care ar trebui să le finanțăm preponderent.

În momentul de față, noi lucrăm la a ne adapta la această taxonomie în cadrul companiei noastre și un al treilea palier, pe care lucrăm intens, este acela al măsurării amprentei de carbon, la nivel de instituție. Dar noi, ca și instituții bancare, avem obligația să măsurăm amprenta de carbon, inclusiv pentru portofoliul nostru de clienți. Aici o să fie o provocare. Spun asta pentru că făceam o analiză internă, de aproximativ doi ani s-au schimbat certificatele de eficientă energetică care în momentul de față raportează și consumul de carbon al unei clădiri. Ne întrebăm ce facem cu portofoliul vechi și o să vedem cum putem să calculăm toți acești indicatori.

Din punct de vedere al finanțatorului, noi suntem partener în toate programele derulate de stat.

Am făcut un exercițiu cu creditul ipotecar verde, unde am dat un discount de preț pentru cei care accesează un astfel de credit. Pe de altă parte, nu pot să nu-mi amintesc, atunci când am dat definiția despre ce înseamnă un credit ipotecar verde, ne-am dat seama că nu este o definiție general acceptată la nivel național.

Noi, la momentul respectiv, am considerat că un credit verde este atunci când clientul își cumpără un imobil care are o autorizație de construcție mai nouă de anul 2021, sau dacă are un consum de energie sub 162 kWh/ an. Lucrul asta nu este valabil la toți participanții din mediul financiar. Alții au apelat la o certificare din partea unor asociații care se ocupă pe zona aceasta de economie verde.

Aici ar trebui să ne gândim pe viitor, să avem o abordare comună. Noi suntem și în grupul de lucru de la Asociația Română a Băncilor și discutăm frecvent pentru a ne-am dori să avem o abordare comună, în ceea ce privește clientela, inclusiv pe zona de companii.

În momentul de față, informațiile care sunt cerute de către noi participanți la financiar sunt oarecum diferite. Încercăm să ajungem la un consens și să folosim, sau să cerem aceleași informații pentru că ni se pare că este un nonsens ca o companie să meargă la trei bănci și să i se ceară informații complet diferite. În momentul de față există această posibilitate.”, a spus Adina Călin la Conferinţa "Upgrade România - Cum creştem investiţiile verzi în economie", organizată de DC News.

