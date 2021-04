Noi restricții în Japonia înaintea Jocurilor Olimpice. Mai sunt aproximativ 100 de zile până la competiție

Guvernul japonez a aprobat vineri măsuri mai puternice împotriva coronavirusului la Tokyo şi în alte regiuni, cu mai puţin de trei săptămâni înainte de ridicarea stării de urgenţă în capitală şi cu ceva mai mult de 100 de zile înaintea Jocurilor Olimpice, transmite Agerpres.



JO 2020 de la Tokyo, amânate un an din cauza pandemiei, urmează să înceapă pe 23 iulie în capitala niponă, unde numărul infectărilor a scăzut datorită stării de urgenţă, însă a început din nou să crească după ridicarea restricţiilor pe 21 martie.



Noile măsuri - mult mai blânde decât restricţiile stricte impuse în alte ţări - prevăd mai ales închiderea restaurantelor şi a barurilor la ora 20:00.

Osaka, măsuri speciale



În oraşul Osaka (vest) se aplică deja măsuri speciale după o recrudescenţă a cazurilor de Covid-19, care a dus la anularea ştafetei flăcării olimpice pe drumurile publice în tot departamentul. Noile măsuri, ce vor fi în vigoare la Tokyo de luni până pe 11 mai, ar putea afecta traseul flăcării olimpice.



În afara capitalei, oraşul Kyoto (vest) şi mai multe zone din departamentul Okinawa (sud) vor fi de asemenea sub incidenţa restricţiilor până pe 5 mai, inclusiv în timpul sărbătorii "Golden Week", când sunt de obicei inundate de vizitatori.



"Astăzi, noi am decis să luăm măsuri intensive pentru a preveni o epidemie la Tokyo, Kyoto şi Okinawa", a declarat premierul Yoshihide Suga în timpul unei reuniuni a miniştrilor şi responsabililor guvernamentali.



"Am luat această decizie deoarece numărul noilor infectări este în creştere şi există îngrijorarea că sistemul medical va fi sub presiune în aceste zone", a adăugat Suga.

Jocurile Olimpice, tot mai aproape





La rândul său, guvernatoarea regiunii Tokyo, Yuriko Koike, a subliniat că este necesar să fie controlate infecţiile înaintea JO, comentând noile măsuri anunţate vineri.



"Pentru a preveni o largă răspândire a virusului în timpul Jocurilor şi a ne asigura că toată lumea se poate deplasa liber, rămânând însă precaută, cred că trebuie să luăm măsuri pentru (...) reducerea cazurilor (de Covid-19) când constatăm o creştere puternică", a declarat doamna Koike.

Pandemia a fost bine gestionată



În ciuda mai multor valuri de infectare, Japonia a fost relativ cruţată până acum, cu aproximativ 9.300 de decese înregistrate oficial în arhipelag din ianuarie 2020.



Centrele urbane se confruntă însă cu o creştere a cazuri, iar profesioniştii din domeniul sănătăţii semnalează o presiune tot mai mare asupra infrastructurii şi a personalului lor. Medicii au raportat de asemenea răspândirea rapidă a unor variante.



Vaccinarea înaintează foarte încet în Japonia, care a aprobat până acum doar vaccinul produs de firma americană Pfizer. Doar personalul sanitar a primit doze, iar vaccinarea persoanelor în vârstă este de aşteptat să înceapă săptămâna viitoare. Nicio dată nu a fost anunţată până acum pentru vaccinarea populaţiei generale.