Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Noua variantă discutată de Guvern, despre Pilonul II de pensii, vine cu modificări importante față de varianta inițială, care a generat controverse. 

Executivul se pare că schimbă forma proiectului legat de Pilonul II de pensii, după ce forma inițială a generat controverse. Vorbim despre 8 milioane de români care au bani în fonduri private de pensii. Ultimele informații, conform unor surse citate de Digi24, arată că se vor putea retrage 30% din bani, ca apoi banii să poate fi retrași eșalonat, lună de lună, în 8 ani. 

Inițial, se introducea o limită de retragere de 25% din suma totală pentru o primă tranșă. Ulterior, restul de 75% urma să fie eșalonat în tranșe timp de 10 ani. 

În urma controverselor, Guvernul pare că face un compromis. 

Pe parcursul acestei săptămâni, reprezentanții Ministerului Muncii și cei ai Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) vor dezbate aceste modificări. 

După ce Guvernul va face modificările, indiferent de forma lor, vor ajunge în dezbatere parlamentară. Ilie Bolojan a declarat că ”Este un proiect de lege pe care, dacă îl vom aproba, va fi trimis în dezbaterea parlamentară. Dar trebuie să recunoaștem că el a născut foarte multe discuții legitime în spațiul public. Pe de o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat. ASF, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro și contra, și fără criticile care sunt inerente la acest tip de proiecte, l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu o zi înainte cu el publicat pe pe ordinea de zi și atunci am luat decizia să îl amânăm și să îl analizăm într-o primă citire”. 

