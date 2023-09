Noi atacuri cu drone în Peninsula Crimeea. Explozie puternică în Sevastopol / foto

Canalul Telegram pro-rus ChP Sevastopol a raportat explozii în zona Capului Fiolent duminică noaptea, în timp ce un alt canal de Telegram care raportează din Crimeea a distribuit imagini ale unei explozii și a unei coloane de fum în aceeași zonă, conform Independent.

La locația respectivă, pe coasta de sud a peninsulei Crimeea, la aproximativ 16 km de Sevastopol, există o unitate de inginerie radio marină și o stație de inginerie radio cu mai multe antene radar, a declarat o sursă de informații anonimă pentru postul public Suspilne din Ucraina.

Agenția de informații a națiunii lovite de război a declarat că a desfășurat o operațiune comună a Serviciului de Informații pentru Apărare (DIU) și a marinei ucrainene.

Mikhail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului instalat de Rusia, a susținut însă că totul este calm în orașul care găzduiește flota rusă de la Marea Neagră.

El a spus că trei drone ucrainene au fost văzute în zonă, dar au fost doborâte de apărarea antiaeriană a Rusiei. Oficialul a spus că nu au existat pagube în zonă.

El a spus că, dacă oamenii au văzut fum în zona South Bay, s-a datorat unui camuflaj standard inofensiv cu aerosoli folosit de flota Mării Negre.

„Da, mirosul este neplăcut, dar este absolut sigur. Totul este calm în oraș”, a spus oficialul instalat în Rusia.

„Dușmanii noștri de astăzi vor încerca cu toată puterea să vorbească despre o ‘victorie’”, a spus el pe canalul său Telegram.

Cel puțin trei drone ucrainene au fost doborâte în sud-vestul Crimeei duminică seara, potrivit ministerului rus al Apărării.

Ea a susținut că sistemele rusești de apărare aeriană au distrus o dronă în jurul orei 21.30, ora Moscovei, la o oră după ce forțele sale au doborât alte două vehicule aeriene fără pilot ucrainene în aceeași zonă.

Resturile de la a treia dronă doborâtă au căzut peste terenuri agricole și nu au existat pagube, a spus guvernatorul Razvozhayev.

Acest lucru vine la doar cinci zile după ce Ucraina a efectuat ceea ce se spunea a fi cel mai mare atac de până acum asupra sediului flotei ruse de la Marea Neagră de la începutul invaziei lui Vladimir Putin.

Atacul asupra șantierului naval Sevastopol din Crimeea anexată Rusiei a rănit 24 de persoane și a incendiat două nave aflate în reparații, potrivit autorităților ruse.

Atacul șantierului naval de la Sevastopol este unul dintre cele mai mari din ultimele săptămâni, chiar dacă peninsula Crimeea, anexată ilegal din Ucraina de Rusia în 2014, a fost o țintă frecventă în acest război.

Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a lansat 10 rachete de croazieră asupra șantierului naval și trei drone asupra navelor rusești din Marea Neagră.

Șapte rachete au fost doborâte și toate dronele marine au fost distruse, a spus armata, dar unele dintre rachete au avariat două nave care erau reparate în șantierul naval.

Deși oficialii ucraineni nu au confirmat mijloacele atacului, surse militare au spus că atacul a folosit rachete Storm Shadow, care au fost livrate Kievului de Marea Britanie la începutul acestui an.

