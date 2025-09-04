Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat

Președintele României a caracterizat cele 100 de zile de când ocupă cea mai înaltă funcție în stat drept „intense”: „Bineînțeles că aveam cunoștințe despre multe lucruri, dar în momentul în care trebuie să te duci la o discuție bilaterală cu (Recep Tayyip) Erdoğan sau cu cineva, trebuie să interiorizezi foarte multe lucruri din istoria diplomatică”.

Rezumatul celor 100 de zile de mandat

Nicușor Dan a prezentat bilanțul primelor 100 de zile de mandat, menționând provocările legate de formarea guvernului, gestionarea deficitului bugetar, păstrarea ratingului de țară al României și implicarea sa pe plan internațional.

„Cred că au fost trei lucruri importante: am avut o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil, după care am avut o provocare cu deficitul bugetar - și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control; am avut cele două evaluări de la agențiile de rating și România și-a păstrat statutul de recomandat investitorilor și, apoi, o prezență externă care a fost, în opinia mea, consistentă - cu foarte multe prezențe și la reuniuni și în discuții bilaterale, care era necesară. Europa, lumea voiau să vadă ce se întâmplă în România, o țară care avusese alegeri anulate, care este direcția. Acesta e rezumatul celor 100 de zile”, a mai spus Nicușor Dan, în direct la Antena 1.

Nicușor Dan își dă nota 7-8

Președintele și-a evaluat această perioadă cu nota 7-8: „Tot timpul, eu sunt o persoană exigentă. Nota 7-8, așa ceva. Tot timpul te gândești că ai fi putut face lucruri într-o altă ordine. Dar una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele și au fost atinse”, a mai adăugat acesta.

