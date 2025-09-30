Nicușor Dan, reacția zilei dacă CCR va respinge Legea pensiilor magistraților

Nicuşor Dan a vorbit, marţi, despre o posibilă respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR. Președintele a spus că ”este o chestiune mult exagerată în spaţiul public”.

"Decizia CCR, în această chestiune, este mult exagerată"

"Decizia CCR, în această chestiune, este mult exagerată, în sensul că există în societate aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de Justiţie, pensia să fie cât salariu, pentru că tu vrei să ai nişte oameni care seă producă pentru societate, iar dacă tu le dai pensia cât salariu, îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate.

În baza acestui fapt, Guvernul a făcut o lege pe care şi-a asumat răspunderea şi pe care s-a străduit să o facă cât mai solidă, analizând deciziile anterioare ale Curţii Constituţionale. Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea şi a societăţii şi a coaliţiei să facă o lege care să nu aibă probleme. Deci nu văd o problemă", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.



În altă ordine de idei, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că Guvernul Bolojan s-a achitat de obiectivul asumat de reducere a deficitului bugetar pe termen scurt, astfel că deficitul va fi de 8,4% la finele lui 2025, cu măsurile deja luate.

Cât estimează Nicușor Dan că va fi deficitul

Președintele Nicușor Dan estimează că deficitul va fi anul viitor de 6,5% din PIB, spre 6%, iar România va fi astfel în graficul asumat până la finele lui 2026.



"România trebuia să reducă deficitul. Acesta a fost scopul pe termen scurt, pe care acest Guvern şi l-a asumat. De acest obiectiv s-a achitat, în sensul că deficitul pe 2025 va fi 8,4%, cu măsurile deja luate.

Deficitul pe 2026 este, estimativ, la 6,5% din PIB şi mai ţine de nişte măsuri care să-l coboare la 6%. Pe acest obiectiv suntem în grafic şi nu există vreun risc de derapaj. Şi faptul că agenţiile de rating ne-au confirmat este o dovadă pentru ce spun. Rămâne întrebarea dacă în aceeaşi anvelopă de bani se puteau face altele. Asta e o dezbatere a societăţii", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.