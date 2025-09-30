Nicușor Dan: Motivele suspendării României din Visa Waiver. Când se duce la Casa Albă

„Există o discuție. Decizia SUA de a suspenda includerea României în Visa Waiver a avut de a face mult mai puțin cu situația politică din România decât cu politica internă americană legată de migrație. Migrația este un fenomen care-i privește foarte mult. A suspenda un program de exceptare de la viză pentru cetățenii unei țări a fost un mesaj de politică internă pe care SUA l-au dat.

Între timp, noi am avut discuții foarte consistente și ne-am obligat, ceea ce e absolut normal, să repatriem românii care sunt găsiți fără acte legale pe teritoriul statului american. Și este o solicitare de revenire pe care statul român a făcut-o și pe care autoritățile americane o au. Și pe care o vor decide la un moment dat.

Ce putem spune noi în momentul acesta? Din punct de vedere tehnic, pe baza acestei îngrijorări a SUA și a societății americane că un program Visa Waiver va extinde fenomenul migrației, am asigurat partea americană și am și acționat când a fost cazul de a repatria. Am asigurat că nu va avea un efect migratoriu pentru SUA”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu Euronews.

Vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă

Întrebat când se va desfășura o vizită oficială a României la Casa Albă, Nicușor Dan a spus că cel mai probabil aceasta va avea loc în primul trimestru al anului 2026.

„Cel mai probabil, va fi în primul trimestru din anul 2026. Ce-mi doresc eu de la această vizită? Ca ea să fie una consistentă pe cele două componente cele mai importante din acest moment: securitate și economie.

Pe securitate, lucrurile sunt într-o continuitate, adică există comenzi de echipament militar care sunt în curs - ale României către SUA. Există o prezență militară americană în România, câteva mii de soldați. Aici e o continuitate pe care ne-o dorim să-și urmeze cursul firesc.

Pe partea economică, ne dorim foarte mult investiții americane-n România. Avem potențial: gaz la Marea Neagră, o competență peste medie în zona de IT-Tehnologie și, pentru ca această vizită să fie fructuoasă din punct de vedere economic, ea trebuie precedată de niște vizite la nivel tehnic, astfel încât, în momentul în care e o vizită la nivel de președinte, să se încheie niște acorduri economice. Asta e ce-mi doresc eu de la vizită”, a mai spus Nicușor Dan, marți seară.

Amintim că România trebuia să facă parte din Programul Visa Waiver începând cu 31 martie 2025. Totuși, la 25 martie implementarea a fost suspendată de administrația Trump pentru o revizuire, iar pe 2 mai Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că revocă desemnarea țării noastre ca parte din program.