€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 23:40 30 Sep 2025

Nicușor Dan: Motivele suspendării României din Visa Waiver. Când se duce la Casa Albă
Autor: Iulia Horovei

nicusor-dan-dcnews-poza_71825700 Foto - Florin Răvdan DC News
 

Președintele României a explicat contextul în care România a fost suspendată din programul american Visa Waiver, dar și când va vizita Casa Albă.

„Există o discuție. Decizia SUA de a suspenda includerea României în Visa Waiver a avut de a face mult mai puțin cu situația politică din România decât cu politica internă americană legată de migrație. Migrația este un fenomen care-i privește foarte mult. A suspenda un program de exceptare de la viză pentru cetățenii unei țări a fost un mesaj de politică internă pe care SUA l-au dat.

Între timp, noi am avut discuții foarte consistente și ne-am obligat, ceea ce e absolut normal, să repatriem românii care sunt găsiți fără acte legale pe teritoriul statului american. Și este o solicitare de revenire pe care statul român a făcut-o și pe care autoritățile americane o au. Și pe care o vor decide la un moment dat.

Ce putem spune noi în momentul acesta? Din punct de vedere tehnic, pe baza acestei îngrijorări a SUA și a societății americane că un program Visa Waiver va extinde fenomenul migrației, am asigurat partea americană și am și acționat când a fost cazul de a repatria. Am asigurat că nu va avea un efect migratoriu pentru SUA”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu Euronews.

Vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă

Întrebat când se va desfășura o vizită oficială a României la Casa Albă, Nicușor Dan a spus că cel mai probabil aceasta va avea loc în primul trimestru al anului 2026.

Cel mai probabil, va fi în primul trimestru din anul 2026. Ce-mi doresc eu de la această vizită? Ca ea să fie una consistentă pe cele două componente cele mai importante din acest moment: securitate și economie.

Pe securitate, lucrurile sunt într-o continuitate, adică există comenzi de echipament militar care sunt în curs - ale României către SUA. Există o prezență militară americană în România, câteva mii de soldați. Aici e o continuitate pe care ne-o dorim să-și urmeze cursul firesc.

Pe partea economică, ne dorim foarte mult investiții americane-n România. Avem potențial: gaz la Marea Neagră, o competență peste medie în zona de IT-Tehnologie și, pentru ca această vizită să fie fructuoasă din punct de vedere economic, ea trebuie precedată de niște vizite la nivel tehnic, astfel încât, în momentul în care e o vizită la nivel de președinte, să se încheie niște acorduri economice. Asta e ce-mi doresc eu de la vizită”, a mai spus Nicușor Dan, marți seară.

Amintim că România trebuia să facă parte din Programul Visa Waiver începând cu 31 martie 2025. Totuși, la 25 martie implementarea a fost suspendată de administrația Trump pentru o revizuire, iar pe 2 mai Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că revocă desemnarea țării noastre ca parte din program.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

visa waiver
nicusor dan
presedintele romaniei
statele unite ale americii
migratie
casa alba
vizita in sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 59 minute
De ce să pui unt în cafea. Beneficii minunate pentru creier
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Cadoul primit de Regele Charles de la Prințul Harry
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Misterul ”celui mai scump hamburger” din lume. De ce sunt interzise recenziile
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Nicușor Dan: Motivele suspendării României din Visa Waiver. Când se duce la Casa Albă
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Rețetă Avgolemono: Cea mai bună supă de pui cu lămâie, ca-n Grecia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close