Data actualizării: 13:25 27 Sep 2025 | Data publicării: 12:28 27 Sep 2025

Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Autor: Tiberiu Vasile

nicusor-dan_15415400 FOTO: Agerpres
 

Preşedintele Nicuşor Dan participă la funeraliile cardinalului Lucian Mureşan, figură emblematică a Bisericii Greco-Catolice din România.

 

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se va afla luni la Blaj pentru a lua parte la funeraliile cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Evenimentul va fi găzduit de Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”.

Joi, preşedintele a transmis un mesaj de condoleanţe la aflarea veştii trecerii în nefiinţă a cardinalului. „În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a declarat Nicuşor Dan.

El a subliniat că amintirea cardinalului rămâne profund legată de istoria Bisericii pe care a condus-o cu înţelepciune şi echilibru, promovând dialogul între confesiuni şi între religie şi societate: „Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de-a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană şi implicarea în reconstruirea instituţională şi spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renaşterea Bisericii Greco-Catolice din România”, a adăugat şeful statului.

nicusor dan
biserica catolica
cardinalul lucian muresan
