Nicușor Dan, întrebat de zidul european antidrone. Ce a răspuns președintele României

Nicușor Dan, președintele României, prezent la Copenhaga, în Danemarca, a fost întrebat de un jurnalist despre operaționalizarea zidului european antidrone.

„Când va fi operațional acel zid antidrone?“, a fost întrebat președintele.

„Da, a fost. Multă, multă parte din discuția de ieri a fost pe subiectul acesta, da“, a răspuns Nicușor Dan.

„Cum este privită această parte, cu zidul antidrone, de statele membre? Pentru că au fost discuții că nu toate statele membre ar fi de acord pentru un zid antidrone pe Flancul Estic?“, a insistat jurnalistul.

„Există nuanțe în discuție, există nuanțe, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi la care nu au fost drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și, chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta de zid antidrone“, a răspuns Nicușor Dan, adăugând că va fi operațional „în câteva luni“.

„A fost o discuție politică care s-a dus în ultima ei parte și pe partea de finanțare. Pe chestiunea operațională, sunt miniștrii de apărare care se întâlnesc mult mai des decât se întâlnesc liderii țărilor“, a mai zis președintele Românie.

Nicușor Dan, precizări despre materialul despre anularea alegerilor, pe care îl va prezenta liderilor europeni

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit, de asemenea, și despre materialul despre anularea alegerilor pe care îl va prezenta liderilor europeni.

„Ieri a fost Consiliul European, deci liderii celor 27 de țări din Uniune, și discuția a fost pe Apărare. După cum știți, există mai multe programe de finanțare, dar acum ne ducem către un plan de acțiune. Și asta a fost discuția.

Iar azi o să fie o reuniune a statelor europene - în Uniune sau nu -, cu o adunare plenară, și în cadrul ei mai multe discuții. Una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri, și una pe dezinformare și pe influență rusă, și, în cadrul acestei discuții, o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public. În afară de asta, o să mai avem întâlniri bilaterale cu prim-miniștrii din Suedia, din Belgia și din Armenia. Acesta e programul zilei“, a zis Nicușor Dan.

Președintele a dat și detalii despre raportul prezentat de Procurorul General, care prezintă întreaga operațiune care a dus la anularea alegerilor din 2024.

„Este cel pe care l-a prezentat Procurorul General acum două sau trei săptămâni, care ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețele sociale, cu acel mecanism pe care vi l-a prezentat Procurorul General, cu trei etape - site care aparent este legat de viața curentă, medicină alternativă, în care găsești o știre surpriză, pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site și de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni cum e a dumneavoastră sau în orice caz un site foarte respectabil, și se pare că știrea aia chiar e adevărată. Deci asta este una, și după aceea modul în care a operat pe TikTok, astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial“, a spus președintele Românie.