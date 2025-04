Nicușor Dan, gafe succesive la dezbaterea electorală. Ce afirmații au stârnit agitație în sală

Nicușor Dan, candidat independent la prezidențiale, a fost protagonistul unuia dintre momentele remarcabile ale dezbaterii electorale de marți. În cadrul acesteia, Daniel Funeriu a declarat că a fost sunat pe tot parcursul zilei, fiind presat să își retragă candidatura pentru a-l sprijini pe Nicușor Dan.

”Aş vrea să îl întreb pe domnul Nicuşor Dan de ce mi-a sunat telefonul astăzi să mă retrag în favoarea lui Nicuşor Dan? Toată ziua mi-a sunat telefonul pentru asta”, a spus Daniel Funeriu.

Primarul Capitalei a respins acuzațiile, susținând că nu sunt adevărate, și a adăugat că nu consideră candidatura lui Daniel Funeriu atât de relevantă.

”Domnule Funeriu, am apreciere pentru dumneavoastră ca un om de ştiinţă, ca om implicat în societate, totuşi nu cred că trebuie să dăm atât de multă importanţă candidaturii dumneavoastră. (…) Răspunsul este evident negativ”, a spus Nicuşor Dan.

El a mai spus că doar patru candidați au șanse reale să câștige alegerile prezidențiale, afirmație care a stârnit agitație în sală.

”În mod realist există patru oameni care pot să ocupe această funcţie în realitate. Aceştia sunt domnul Simion, domnul Antonescu, domnul Ponta şi subsemnatul. Îi invit pe români să voteze în cunoştinţă de cauză”, a spus primarul Capitalei.

Mai târziu, Nicușor Dan și-a prezentat scuzele, dar a comis o altă gafă.

”Am greșit, îmi cer scuze de la alegătorii care sunt înclinați să voteze pentru oricare dintre candidații ăștia, dacă prin declarația pe care am făcut-o s-au considerat desconsiderați de afirmația mea. Nu am vrut să fac asta, am vrut să răspund unei șicane”, a mai spus Nicușor Dan.

Daniel Funeriu a spus că, de-a lungul carierei sale, lucrând inclusiv cu un laureat Nobel și un președinte de țară, nimeni nu l-a considerat irelevant.

”Am lucrat cu doi oameni: cu un laureat Nobel şi un preşedinte de ţară şi niciunul nu mi-a spus că aş fi irelevant”, a adăugat Daniel Funeriu.

Afirmațiile primarului general au provocat nemulțumiri mai multor contracandidați. Supărat, candidatul Sebastian Popescu a amenințat că va pleca de la dezbatere.

„Haideţi să nu mai avem alegeri pe 4 mai. Să facem un sondaj de opinie mâine, să stabilim cine este preşedintele şi am terminat problema”, a spus acesta.

