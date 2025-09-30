€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 16:39 30 Sep 2025

Nicușor Dan dă banii Președinției înapoi la stat. Suma pe care o returnează
Autor: Roxana Neagu

nicusor-dan-summit-nato-iunie-2025-4_78375900 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a anunțat, astăzi, că returnează o parte din banii instituției către bugetul de stat.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a transmis Executivului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025.

"În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei", a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de X.

Nicușor Damn afirmă că este normal ca Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.

"Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni", a mai scris preşedintele. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
bani
presedintie
stat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
România își întărește apărarea cu peste 200 de tancuri. Investiție de 7 miliarde de euro
Publicat acum 19 minute
Mii de angajați ai Jandarmeriei Capitalei, puși să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit
Publicat acum 52 minute
Cum a ajuns România să cumpere cea mai scumpă energie din lume
Publicat acum 57 minute
Cod Galben de ploi. ANM, zonele vizate
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Incredibil de dureros: De unde vine vorba ”Te îneci ca țiganul la mal”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 22 ore si 51 minute
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close