Nicușor Dan dă banii Președinției înapoi la stat. Suma pe care o returnează

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a transmis Executivului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025.



"În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei", a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de X.



Nicușor Damn afirmă că este normal ca Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.



"Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni", a mai scris preşedintele.