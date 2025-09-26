Nicușor Dan: Georgescu a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani

Întrebat dacă are certitudinea că fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost „omul rușilor”, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Da”.

„Noi, pe măsură ce vom avansa cu cercetările, vom dovedi niște lucruri, dar e posibil să dureze. (...) Ca președinte al României sunt la curent că există cercetări în curs. În orice caz, acest material este foarte consistent și, în sfârșit, dă dovezi clare de manipulare electronică a Rusiei în alegerile din 2024. Elementul esențial e să descriem și cred că în momentul ăsta suntem undeva la 30% în a descrie ce s-a întâmplat în 2024. Mai am niște elemente care încă nu sunt publice, dar am intuiția unei imagini de ansamblu”, a mai spus Nicușor Dan, joi seară, la Digi24.

Întrebat dacă va desecretiza discuțiile din CSAT din 6 decembrie 2024, președintele a răspuns: „La momentul oportun”.

„Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic”

„Pe 6 decembrie s-a vorbit despre o influență a unui actor statal și părea că e ceva care cade din cer fără nicio probă reală. Acum avem TikTok care spune că a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia. De atunci până acum, lucrurile sunt tot mai clare. Știu niște lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul ăsta. Ce pot să spun este că Călin Georgescu nu a fost așa, un călăreț singuratic, care a avut o viziune și care a convins 2-3 milioane de oameni, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani. El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și la un moment dat în spatele lui s-au aliniat niște oameni”, a mai adăugat el.

„Existau informații despre Călin Georgescu pe care serviciile noastre le aveau, însă modalitatea tehnologică folosită a fost într-atât de surprinzătoare pe o perioadă foarte scurtă, două săptămâni, astfel încât ei nu au avut abilitatea, competența să intervină în acest interval scurt. Și, dincolo de asta, a fost o surpriză pentru că într-o lume democratică, serviciile de informații care sunt în aceeași zonă geopolitică, în cazul nostru serviciile occidentale colaborează, și a fost o surpriză nu doar pentru serviciile noastre ce s-a întâmplat”, a punctat acesta.

„Conștientizăm acest război hibrid”

„Ceea ce vreau eu să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când CCR a luat decizia, și președintele, și instituțiile care au fost în CSAT și, ulterior, CCR - au avut curajul să ia o decizie extrem, extrem de - să-i spunem - neobișnuită. A fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte curajoasă și pe care trebuie să o salutăm.

Față de inocența noastră din decembrie 2024, noi suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid, care era cumva teoretic pentru noi și avem foarte multe dovezi externe: rapoarte ale serviciilor de informații din Franța, Spania, Marea Britanie, rapoarte ale NATO, ale UE - care spun toate că avem de-a face cu un atac informațional al Rusiei pe țările europene, unele spun explicit numele României. Acestea sunt fapte dovedite”, a mai spus Nicușor Dan.