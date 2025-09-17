Data actualizării: | Data publicării:

Nicușor Dan a aprobat cererea SUA de a folosi Baza Kogălniceanu pentru misiuni în Orientul Mijlociu

Agerpres
Agerpres

Scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan prin care informează Parlamentul despre prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer a fost trimisă, miercuri, Comisiilor de apărare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor de către Birourile permanente reunite ale celor două Camere.

Practic, Nicușor Dan a informat oficial Parlamentul că a aprobat cererea Statelor Unite de a folosi Baza de la Mihail Kogălniceanu ca sprijin pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.

Scrisoarea lui Nicușor Dan către Parlament


"Pe fondul agravării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute şi implicaţii de ordin existenţial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-şi proteja capabilităţile şi interesele, a decis suplimentarea forţelor în regiune. Ţinând seama de poziţionarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităţilor din ţara noastră utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu. Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu şi evidenţiază rolul esenţial al ţării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică şi relevanţa bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administraţii SUA", se arată în scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan.

În acord cu legislaţia în vigoare şi după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Nicuşor Dan informează Parlamentul României că "a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii şi mijloace de protecţia forţei, precum şi a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconessaince) şi de supraveghere aeriană la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu, în vederea sprijinirii eventualelor operaţii viitoare".

"Până în prezent, misiunea planificată de către SUA nu a fost executată, fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluţiile recente ale situaţiei operaţionale", se încheie scrisoarea președintelui Nicușor Dan, notează Agerpres.

