Nicu Alifantis anunță că nu va exista niciun Concert Aniversar "Nicu Alifantis 50 de ani de carieră"

Artistul a mulțumit urmăritorilor săi că-i sunt alături într-un număr atât de mare și a transmis că nu va exista niciun Concert Aniversar "Nicu Alifantis 50 de ani de carieră" deoarece aniversarea a avut loc în luna aprilie a acestui an.

„Doamnelor, domnișoarelor și domnilor,

Înainte de toate, doresc să vă mulțumesc că-mi sunteți alături, pe această pagină, într-un număr atât de mare. Alături de mine, de sufletul meu, de scrierile mele, de muzica mea.

298000 de plecăciuni !!! Sunt onorat !!!

În altă ordine de idei, țin să vă comunic că nu va exista niciun Concert Aniversar "Nicu Alifantis 50 de ani de carieră".

Aniversarea, deja anunțată, s-a întâmplat la 28 aprilie 2023 și consider că este o mare bucurie, atât pentru mine, cât și pentru toți cei ce mi-au fost alături în acești ani. La bine dar și la greu...

50 de ani, prin scenă, pentru un artist, reprezintă doar un număr, însă realizările pe care el le lasă în urmă sunt, de fapt, cele mai importante. Muncă și suflet, inspirație, trăiri, momente...bucăți din mine.

Așadar, pentru susținerea și dragostea voastră, simțăminte care m-au motivat să navighez prin furtunile acestor ani, vă sunt recunoscător. Dar, oameni buni, mergem mai departe și promit că nu vă voi dezamăgi! Așa cum dacă s-a întâmplat, îmi cer scuze.

Semnează cu fruntea sus, mândru de ce a construit în 50 de ani prin scenă, furișat prin sufletele voastre, cu privirea spre viitor,

Al dumneavoastră,

Nicu Alifantis", a scris acesta pe pagina de Facebook.

Aniversarea a avut loc în aprilie

În data de 28 aprilie 2023, artistul a transmis un mesaj în care spunea că se simte împlinit și le-a mulțumit lui Dumnezeu și susținătorilor săi pentru că i-au fost alături în tot acest timp.

"Astăzi, la împlinirea a cincizeci de ani de când am urcat pe scenă, nu știu dacă să fiu vesel sau posac, mândru sau modest, entuziast ori melancolic. Nu am nostalgii și nici regrete. Mă simt împlinit și-atât. Mulțumesc, bunului Dumnezeu pentru toți acești ani, Sorții că am făcut ce mi-a plăcut și Vouă că mi-ați fost alături.", a scris Nicu Alifantis la vremea aceea, pe pagina de Facebook.

