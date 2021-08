Nicoleta Luciu, impecabilă în costum de baie, la 41 de ani. Cum scapă de celulită, REȚETĂ

La aproape 41 de ani și după două sarcini care i-au adus zeci de kilograme în plus, mai ales cea cu tripleți, Nicoleta Luciu arată fenomenal în costum de baie.

Mamă a patru copii, vedeta a reușit să scape de kilogramele în plus și acum afișează o siluetă de invidiat.

Ce dietă ține Nicoleta Luciu la 41 de ani

Nicoleta Luciu postează frecvent pe Instagram poze cu mesele ei și trucurile sale de înfrumusețare, iar de cele mai multe ori le arată fanilor săi că mănâncă foarte ușor, fructe și salate, și le dă sfaturi celor care vor să-și schimbe stilul de viață sau să scape de kilogramele în plus.

Dacă în tinerețe ținea diete drastice, vedeta nu le mai alege acum pentru că de mai multe ori a ajuns la spital. În schimb, acum mănăncă sănătos și cu puține calorii, iar rezultatul se vede.

"Îmi fac scrub de cafea cu ulei de măsline, de la mama lui, de aici, cum s-ar zice. Îmi dau și pe păr și pe corp. Pe păr las 5 minute și apoi mă clătesc. În rest… sunt pe amidon acum, fac feliuțe subțiri de cartof, ceai de dafin, turmeric, miere", a declarat Nicoleta Luciu pentru ciao.ro.

Fanii vedetei au apreciat-o în nenumărate rânduri.

- ”Ești minunată Nico… și ai și o familie frumoasă… asta-i cea mai mare realizare în viață”

- ”Esti divină din toate punctele de vedere”

- Superbă”

Întreaga ei familie pleacă pe iahtul din Croația

“Odată cu luna iunie, în fiecare an Nicoleta Luciu și copiii pleacă în Croația. Soțul ei are un iaht acolo, ei, practic, trei luni cât e vară, trăiesc pe iaht, pe mare. Când pleacă se pregătește cu câte o săptămână înainte să nu uite ceva, pentru că își ia la ea totul, creme, pastille, haine, multă mâncare, pachete sau conserve, și în rest mai cumpără de acolo. Însă și pe iaht, și acasă gătește la fel de des.

Atât ea, cât și copiii mănânca destul de sănătos. Pe iaht mai face și plajă sau baie. Dieta ține, așa cum o știți, ba se îngrașă, ba slăbește, dar de când o știu e tot la dietă”, au declarat surse din anturajul vedetei, pentru ciao.ro.

Fiul Nicoletei Luciu, Zsolt Jr., îi calcă pe urme vedetei

La 12 ani, Zsolt Jr. e pasionat de vlogging și chiar și-a lansat primul filmuleț pe canalul său de Youtube. Fiul cel mare al actriței își expune experiențele pe care le trăiește în călătorii și nu numai și împărtășește cu tinerii de vârsta lui momente din propria viață.

Primul vlog al copilului are 3 minute și arată o mică parte din vacanța lui din Croația, unde este plecat cu părinții și cu cei trei frați: Kim, Karoly și Kevin. Fiul Nicoletei Luciu a filmat peisaje, dar și un aqua park la care s-a distrat.

Ce spune Nicoleta Luciu despre pasiunea fiului cel mare

Nicoleta Luciu a declarat că l-a încurajat pe cel mic să-și urmeze pasiunea.

"El filmează, el își montează video-urile. I-am mai dat niște sfaturi, după ce am văzut primul filmuleț. Zsolt Jr vrea să facă vlogguri despre ce experiențe are cu călătoriile, ce a văzut, ce i se pare interesant, ce jocuri a descoperit. După ce am văzut primul filmuleț i-am spus să nu-și mai miște atât de tare telefonul în momentul în care filmează. L-am și încurajat, desigur. Vrea să filmeze cât mai mult din ce experimentează el, cred că va prinde la tineri.

Spre exemplu, are în plan să facă un challenge pentru tinerii de vârsta lui, mai exact, timp de o lună să facă în fiecare zi 100 de flotări. Acum filmează 100 de flotări, prima lui experiență “într-ale flotărilor”, să zic așa. Cu ajutorul acestor vlogguri, vrea să stimuleze tinerii să facă lucruri cât mai benefice pentru mintea lor, pentru corpul lor. Vrea să filmeze și rețete pe care le poți face tu ca și tânăr, la 12 ani, în bucătărie, fără ajutorul părinților.

Mă gândeam să-i propun, mai încolo, să facă și un vlog cu ce cărți și-a comandat, ce citește, dacă i-a plăcut o carte respectivă, dacă o recomandă sau nu. Să stimuleze tinerii de vârsta lui să și citească. El citește mult. Sau poate despre cum a învățat să meargă pe bicicletă, pe unde s-a plimbat, câte trânte a luat, eventual să-i întrebe pe urmăritori ce subiecte ar vrea să discute, să dezbată.

În general, vlogging cam despre asta vrea să facă, să îndemne tinerii de vârsta lui să ducă o viață sănătoasă, să facă sport, să învețe, să citească", a declarat Nicoleta Luciu, în exclusivitate pentru ciao.ro.

Citește mai departe AICI