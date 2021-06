Fiul Nicoletei Luciu, Zsolt Jr., îi calcă pe urme vedetei: Vrea să facă vlogguri. Vorbește 3 limbi perfect și o perfecționează pe a patra

Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor acum câțiva ani, atunci când a decis să se mute definitiv la Miercurea Ciuc, împreună cu cei 4 copii, pentru a fi mai aproape de soțul care are afaceri în zonă.

Ei bine, deși nu și-a expus familia în presă, fiul cel mare ai vedetei, Zsolt Jr, îi calcă pe urme mamei sale și se pare că i-a preluat pasiunea de a apărea în lumina refletoarelor și de a fi celebru.

La 12 ani, Zsolt Jr. e pasionat de vlogging și chiar și-a lansat primul filmuleț pe canalul său de Youtube. Fiul cel mare al actriței își expune experiențele pe care le trăiește în călătorii și nu numai și împărtășește cu tinerii de vârsta lui momente din propria viață.

Primul vlog al copilului are 3 minute și arată o mică parte din vacanța lui din Croația, unde este plecat cu părinții și cu cei trei frați: Kim, Karoly și Kevin. Fiul Nicoletei Luciu a filmat peisaje, dar și un aqua park la care s-a distrat.

Ce spune Nicoleta Luciu despre pasiunea fiului cel mare

Nicoleta Luciu a declarat că l-a încurajat pe cel mic să-și urmeze pasiunea.

"El filmează, el își montează video-urile. I-am mai dat niște sfaturi, după ce am văzut primul filmuleț. Zsolt Jr vrea să facă vlogguri despre ce experiențe are cu călătoriile, ce a văzut, ce i se pare interesant, ce jocuri a descoperit. După ce am văzut primul filmuleț i-am spus să nu-și mai miște atât de tare telefonul în momentul în care filmează. L-am și încurajat, desigur. Vrea să filmeze cât mai mult din ce experimentează el, cred că va prinde la tineri.

Spre exemplu, are în plan să facă un challenge pentru tinerii de vârsta lui, mai exact, timp de o lună să facă în fiecare zi 100 de flotări. Acum filmează 100 de flotări, prima lui experiență “într-ale flotărilor”, să zic așa. Cu ajutorul acestor vlogguri, vrea să stimuleze tinerii să facă lucruri cât mai benefice pentru mintea lor, pentru corpul lor. Vrea să filmeze și rețete pe care le poți face tu ca și tânăr, la 12 ani, în bucătărie, fără ajutorul părinților.

Mă gândeam să-i propun, mai încolo, să facă și un vlog cu ce cărți și-a comandat, ce citește, dacă i-a plăcut o carte respectivă, dacă o recomandă sau nu. Să stimuleze tinerii de vârsta lui să și citească. El citește mult. Sau poate despre cum a învățat să meargă pe bicicletă, pe unde s-a plimbat, câte trânte a luat, eventual să-i întrebe pe urmăritori ce subiecte ar vrea să discute, să dezbată.

În general, vlogging cam despre asta vrea să facă, să îndemne tinerii de vârsta lui să ducă o viață sănătoasă, să facă sport, să învețe, să citească", a declarat Nicoleta Luciu, în exclusivitate pentru ciao.ro.

Zsolt Jr vorbește 3 limbi și o perfecționează pe a 4-a

"Vorbește 3 limbi perfect și o perfecționează pe a 4-a, gemana. Româna, maghiara și engleza le face de când s-a născut, germana a început-o din clasă a 5-a. Face predare din limba engleză în germană, are o profesoară care face pregătire cu el, nu la nivel intensiv. L-am sfătuit să învețe cu plăcere la materiile pe care le îndrăgește, și la celelalte să le învețe pentru că e bine să știe câte puțin din toate, să facă parte din cultura lui generală. I-am spus “Nu se știe niciodată ce curs poate avea viața ta și lucrurile alea să-ți folosească, “pic-ul” ăla pe care-l știi despre acel ceva poate să-ți folosească și să-ți schimbe viața radical din bine în mai bine", a mai spus Nicoleta Luciu.