Nicolae Ciucă, dialog emoționant cu soția românului răpit de Hamas

Nicolae Ciucă, președintele Senatului, s-a întâlnit, astăzi, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, soția românului ținut ostatic de către gruparea teroristă Hamas, în Fâșia Gaza. Liderul PNL spune că întâlnirea a fost "greu de descris în cuvinte".

"Am avut la Palatul Parlamentului o întâlnire, greu de descris în cuvinte, cu Ella Haimi, soția cetățeanului român ținut ostatic de către gruparea teroristă Hamas, în Fâșia Gaza. Drama pe care o traversează acum soția lui Tal Haimi și întreaga sa familie este fără margini, ca și a multor familii aflate în aceeași situație. În astfel de momente, noi cei din această parte de lume putem să fim, nu doar empatici cu aceste drame, dar să încercăm să facem fiecare, atât cât poate, pentru a readuce pacea, pentru a evita escaladarea conflictului și pentru a-i ajuta pe cei în suferință. Am asigurat-o și pe Ella și pe Excelența sa ambasadorul Israelului la București, de determinarea conducerii Senatului să susțină orice efort pe care instituțiile române abilitate îl vor face în relația cu statul Israel, pentru eliberarea lui Tal. Este o situație extrem de delicată, a cărei rezolvare necesită multă atenție și diplomație - având în vedere contextul internațional - dar și fermitate.Asemenea acte de terorism, îndreptate împotriva vieții și a libertății civililor nevinovați, trebuie să fie puternic condamnate. Pe 11 octombrie, Parlamentul României a adoptat - în cadrul ședinței plenului reunit al celor două Camere, pe care am condus-o - declarația oficială de solidaritate cu Israelul, după atacurile violente ale militanților Hamas" a postat Nicolae Ciucă pe profilul personal de Facebook.

