Neti Sandu, suferință neștiută. S-a DESPĂRȚIT de iubit, după 10 ani de relație: M-am dus prea târziu. Am reuşit să înţeleg

Vedeta în vârstă de 62 de ani, apreciată pentru felul în care arată și pentru faptul că nu s-a schimbat niciun moment de când apare pe micile ecrane, a ieșit de curând dintr-o relație care a durat 10 ani și a mărturisit că a avut nevoie de terapie.

"Regret că am stat prea mult în suferinţă, înainte să mă duc la terapie. M-am dus prea târziu. Abia după ce am fost la terapie, am reuşit să înţeleg ce se întâmplă în interiorul meu. Mi-a răspuns la foarte multe chestii la care nu avea cine să-mi dea răspunsul şi lucrurile s-au revelat de la sine, în timpul terapiei şi după, iar pe altele le-am aflat pentru că am lucrat în terapie", a spus Neti Sandu pentru okmagazine.ro.