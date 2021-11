Negrescu: Aceasta este şansa României în perioada următoare

Europarlamentarul social-democrat atrage atenţia asupra faptului că fondurile europene aflate la dispoziţia ţării noastre sunt o şansă importantă pentru România în această perioadă.

"Șansa României în perioada următoare este reprezentată de atragerea fondurilor europene și a instrumentelor disponibile la nivel european.În ciuda oportunităților disponibile în contextul actual, România a ratat numeroase mecanisme europene, de la achiziția din bani europeni a unor teste COVID gratuite până la instrumentele de sprijin direct pentru IMM-uri.

Astăzi, în cadrul evenimentului organizat de Consiliul Național al IMM-urilor am prezentat cum putem utiliza activ resursele europene pentru a regândi și relansa economia națională.Mă bucur că, împreună cu CNIPMMR și președintele Florin Jianu, am reușit deja, să demarăm un proiect pilot pentru crearea unui birou unic european pentru IMM-uri și am introdus în strategia UE pentru IMM-uri crearea a 1 milion de noi start-upuri la nivel european", transmite europarlamentarul PSD Victor Negrescu printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Negrescu: Guvernanții au pierdut oportunitatea de a folosi milioane de euro din fonduri europene pentru a gestiona pandemia

"Guvernanții au pierdut oportunitatea de a folosi milioane de euro din fonduri europene pentru a gestiona pandemia. De la achiziția de teste gratuite până la digitalizarea școlilor, cei care ne conduc au ignorat nepăsători toate aceste oportunități.

Partidul Social Democrat este dispus să își asume responsabilitatea în aceste momente dificile, chiar dacă implică evidente costuri politice, dar acest lucru se poate realiza doar printr-o abordare serioasă și în jurul unor proiecte concrete ce pot fi aplicate imediat. De aceea am și creionat 100 de măsuri ce trebuie implementate pentru români", a mai transmis europarlamentarul PSD Victor Negrescu