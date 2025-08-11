Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii

Karol Nawrocki merge în Statele Unite ale Americii, unde se va întâlni cu președintele Donald Trump.

Președintele Karol Nawrocki va merge pe 3 septembrie la Casa Albă, unde se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump. Cei doi președinți vor discuta despre securitate și relațiile cu Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui, Rafał Leśkiewicz. El a adăugat că pe agendă se va afla și tema staționării soldaților americani în Polonia, potrivit BusinessInsider.

Invitația la Washington a fost transmisă lui Nawrocki de către Trump într-o scrisoare de felicitare cu ocazia învestirii sale. Această informație a fost confirmată sâmbătă de șeful cabinetului președintelui, Paweł Szefernaker.

Leśkiewicz a subliniat că aceasta va fi „prima vizită externă serioasă a președintelui Karol Nawrocki” și a menționat că organizarea sa este rezultatul unor înțelegeri anterioare.

„Ca președinte ales, deja după anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, domnul Karol Nawrocki a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump. A fost o discuție foarte bună, substanțială, iar în timpul acestei convorbiri a apărut invitația de a vizita Statele Unite, pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump”, a spus el.

Discuții despre securitate și Ucraina

Purtătorul de cuvânt a subliniat că în planul discuțiilor vor fi incluse aspecte legate de securitate și relațiile polono-ucrainene.

„Este extrem de important, deoarece, pe de o parte, suntem flancul estic al NATO, dar, pe de altă parte, un partener economic important și, în general, un partener politic pentru Ucraina”, a menționat acesta.

El a precizat că discuțiile despre securitate vor include, între altele, și tema prezenței trupelor americane în Polonia.

„Cu siguranță această discuție va fi și despre acest subiect”, a afirmat el.

Nawrocki a anunțat anterior că, în faza inițială a mandatului său, ar dori să viziteze și Vaticanul.

„Nu este exclus ca, în drum spre SUA, președintele să facă o oprire la Vatican”, a spus Leśkiewicz.

În prezent, a explicat purtătorul de cuvânt, se planifică primele vizite externe.

Este sigur că Nawrocki va participa la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, însă detaliile celorlalte călătorii „nu vor fi dezvăluite deocamdată”.

