Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american

Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a fost invitat oficial la Casa Albă, a anunțat sâmbătă șeful său de cabinet.

Paweł Szefernaker a declarat într-o postare pe X sâmbătă că președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a trimis lui Nawrocki o „scrisoare oficială de felicitare” invitându-l la Washington pe 3 septembrie pentru o întâlnire de lucru, scrie Politico.

Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale din Polonia de la începutul lunii iunie, cu sprijinul partidului de opoziție Lege și Justiție și al administrației Trump. El a depus jurământul miercuri, într-o zi pe care principalul său rival politic, prim-ministrul Donald Tusk, a numit-o „o zi tristă”. O delegație din SUA a participat la ceremonie.

Președintele Poloniei are un mandat național și poate propune și respinge legislația (pe care coaliția lui Tusk nu are voturile necesare pentru a o anula), dar politicile interne și externe ale țării sunt în mare parte sub controlul guvernului condus de prim-ministru.

Nawrocki și-a folosit discursul inaugural pentru a critica guvernul centrist al lui Tusk, spunând: „Este imposibil să continuăm să guvernăm în acest mod, iar Polonia nu ar trebui să arate așa cum arată astăzi”.

Se așteaptă ca noul președinte să amâne agenda de reformă a lui Tusk până la următoarele alegeri parlamentare, care sunt programate pentru 2027, ceea ce înseamnă că Polonia va avea probabil doi ani de conflict politic și blocaj.

Donald Trump și-a exprimat în nenumărate rânduri aprecierile pentru Nawrocki. După ce l-a invitat la Casa Albă și a făcut poză cu el înainte de alegeri, l-a felicitat după victorie și a spus că „Va fi un președinte excelent! A câștigat pentru că iubește cu adevărat poporul polonez”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News