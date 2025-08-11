Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii

Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat un proiect de lege care scutește părinții cu doi sau mai mulți copii de plata impozitului pe venit pentru câștigurile anuale de până la 140.000 de zloti (35.400 USD) per părinte, într-o mișcare menită să întărească politica familiei, potrivit Polskie Radio.

Propunerea, semnată în orașul Kolbuszowa din sud-estul țării, se va aplica părinților care cresc minori, copii cu dizabilități sau studenți până la vârsta de 25 de ani.

„Familiile poloneze se vor putea baza întotdeauna pe președintele lor”, a declarat Nawrocki, numindu-le temelia „codului cultural” al națiunii și promițând că va susține noi reduceri fiscale.

Această măsură face parte din pachetul „Impozite mai mici și pro-familie” pe care Nawrocki l-a promovat în campania sa electorală.

Semnarea a avut loc la o zi după ce Nawrocki a prezentat prima sa inițiativă legislativă, un proiect de lege pentru accelerarea lucrărilor la planificatul aeroport Central Transport Hub (CPK) și la rețeaua de trenuri de mare viteză. Președintele a propus un termen de finalizare în 2032 și a promis că orașele de dimensiuni medii nu vor fi excluse de pe lista celor care vor beneficia de acest proiect.

Ambele inițiative arată preocuparea lui Nawrocki pentru sprijinirea familiilor și pentru proiectele mari de infrastructură, care au fost pilonii principali ai platformei sale electorale.

