Motreanu (PNL): ”Capcana dezvoltării talentelor” afectează aproape 30% din populația UE. Din păcate și șapte din cele opt regiuni din România sunt afectate

„Politica de coeziune a Uniunii Europene reduce decalajele dintre regiunile și statele UE. Comisia Europeană a publicat cel de-al noulea raport privind coeziunea.



Am dezbătut recent în Parlamentul European raportul privind Politica de coeziune din perioada 2014-2020. România a accesat 24 miliarde de euro. Prin Politica de coeziune 2021-2027, România poate accesa până la 46 miliarde de euro. Aceşti bani vor aduce şi mai multă dezvoltare pentru România, vor aduce investiţii serioase în comunităţile locale.



Potrivit raportului publicat de Comisia Europeană, prin finanțarea Politicii de coeziune 2014-2020, au fost sprijinite peste 4,4 milioane de întreprinderi, au fost create 370.000 de locuri de muncă.



PIB-ul pe cap de locuitor al statelor care au aderat în ultimii 20 de ani a crescut de la 52 % la aproape 80 % din media UE. În cazul României, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 42% la 78% din media UE, din 2007 și până în prezent.



Fondurile din Politica de coeziune au constituit aproximativ 13 % din totalul investițiilor publice din UE, ajungând la 51 % pentru statele membre mai puțin dezvoltate.



Datorită sprijinului oferit prin Politica de coeziune, regiunile din UE au revenit, în doar doi ani de zile după criza sanitară, la nivelurile PIB-ului lor din 2019. După criza financiară din 2008, unele regiune au avut nevoie de zece ani de zile pentru revenire.



Pe de altă parte, raportul menționează disparitățile subnaționale dintre zonele metropolitane mari și alte regiuni, precum și regiunile care se află într-o „capcană a dezvoltării” și care au rămas în urmă. ”Capcana dezvoltării talentelor” afectează 82 de regiuni din 16 state, reprezentând aproape 30% din populația UE. Din păcate și șapte din cele opt regiuni din România sunt afectate de declinul demografic.



Am obținut votul Parlamentului European pentru sprijinirea regiunilor care se confruntă cu scăderea forței de muncă, plecarea tinerilor și cu o pondere scăzută a persoanelor cu studii superioare. A fost aprobat „Mecanismul de stimulare a talentelor”, pentru care am fost responsabil din partea grupului PPE. Două regiuni din România – Nord-Vest și Vest – au fost selectate pentru a primi sprijin prin acest mecanism”, a transmis Dan Motreanu (PNL).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News