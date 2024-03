Mona, din Armenia, a surprins juriul de la Românii au Talent. Andi Moisescu: Știe ce face și știe că ne-a surprins

Mona are 25 și este din Armenia. Deși limba românia poate fi dificilă pentru străini de învățat, Mona a reușit să o stăpânească în doar 2 ani.

„Sunt Mona, am 25 de ani și m-am născut în Armenia. Am ajuns aici, l-am găsit pe soțul meu pe Facebook. De obicei, eu nu dau cerere nimănui, mai ales băieților. Dar am avut un deja-vu și a trebuit să știu cine e el. Din 2021 m-am mutat aici, el se ocupă cu fotbal, dar și cu mine. Îmi organizează tot ce e nevoie, legat de muzică. Încerc să-mi fac cariera în România. Merg la sală, am grijă de look-ul meu. Vreau să-i dau pe spate pe cei din juriul meu.”, a precizat Mona, chiar înainte de a păși pe scena Românii au Talent.

„Am învățat româna în 2 ani. Îmi place foarte mult în România.”, a mai spus ea.

„Ce voce frumoasă are”

Juriul, deși a avut anumite așteptări, a fost surprins de actul artistic al tinerei. Dragoș Bucur și-a cerut scuze pentru prejudecata pe care a avut-o.

„Și frumoasă, și cu voce”, a precizat Mihai Bobonete.

„Te-am privit cu oarecare prejudecăți când ai intrat. Îmi cer scuze pentru asta, mie mi-a plăcut foarte mult momentul tău.”, a spus Dragoș Bucur.

„Mona e o apariție care nu are cum să te lase indiferent, iar ea știe acest lcuru. Știe și ce voce are și că ne-a surprins. Ce să mai zic, au fost 3 minute de care cred că s-a bucurat o Românie întreagă”, a transmis și Andi Moisescu.

„Mona, a fost o surpriză și pentru mine, dar ce am auzit a fost de foarte bine, și cu emoție”, a mai punctat Andra Măruță.

