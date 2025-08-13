Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
arhivă
arhivă

Ministrul de Finanțe a transmis că SRL-urile care au datorii nu mai pot fi cesionate, dacă nu și le achită.

”Vom sancționa penal cesionarea părților sociale deținute într-o societate comercială cu răspundere limitată, în situația în care societatea are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că este realizată în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Vom închide acest capitol, în care diverse firme erau vândute cu datorii, tocmai pentru a scăpa de datorie. Nu se mai pot cesiona acțiuni, acolo unde există datorii.

Împreună cu ONRC și Ministerul Justiției am găndit un mecanism prin care cei care cumpără o firmă sau vând o firmă, acolo unde nu sunt datorii nu e nicio problemă, dar în cazurile unde există datorii trebuie să prezinte dovezi, or că sunt plătite, or să arate măsuri asiguratorii în privința acelor datorii, tocmai pentru a nu le muta pe o firmă oarecare, după care să intre în inactivitate și, apoi, statul să nu mai poată recupera nimic”, a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă.

Vezi  și -  Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Gestul care ar destabiliza coaliția, după demisia lui Anastasiu: Nu cred că își permite cineva așa ceva
28 iul 2025, 14:10
Dilema momentului pentru Ilie Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu. Răspunsul ChatGPT
28 iul 2025, 10:26
Demisia lui Dragoș Anastasiu și șpaga de supraviețuire. Chirieac: "Este halucinant. Ar trebui să ne pună pe gânduri"
27 iul 2025, 18:22
USR se înghesuie la sinecuri. A ”capturat” conducerea strategică a unei companii de stat. Miruță susține că nici nu știe din ce partid sunt
27 iul 2025, 15:16
Își dă demisia Dragoș Anastasiu? Anunțul zilei după mita la ANAF și dezvăluirea DNA
27 iul 2025, 10:09
Demiterea lui Anastasiu, conform Constituției. Avocatul Toni Neacșu explică ”puterea” prim-ministrului Bolojan
26 iul 2025, 21:48
”Dragoș Anastasiu s-a încurcat în propriile minciuni”. Consiliera lui Bolojan: demn ar fi să dea dovadă de onoare, să-și fi înregistrat deja demisia
26 iul 2025, 19:02
Dr. Herman Berkovits, numit în funcţia de consilier onorific al ministrului Sănătăţii
26 iul 2025, 15:54
”Închide și tu ochii”. Ministru, amenințat pentru schimbările din companiile de stat
25 iul 2025, 17:49
Dragoș Anastasiu și-a luat consilieră la Guvern. Cine este Luciana Simona Enache-Pirtea
24 iul 2025, 22:38
Guvernul pune capăt privilegiilor locative ale bugetarilor. Adio chirii de 60 de lei și locuințe de serviciu
24 iul 2025, 16:55
Dumitru Costin: ”Statul se comportă ca un golan” cu investițiile Anghel Saligny. Exemplu din piață
23 iul 2025, 20:38
Ce se întâmplă cu firmele din Anghel Saligny lăsate cu ochii în soare de Guvern, care rupe, unilateral, contractul - Video
22 iul 2025, 19:37
Cele șapte companii care generează pierderi de 2 miliarde de lei. Lista neagră a banilor pierduți de stat
22 iul 2025, 19:38
Burcea, ANAT: România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională, după decizia ministrului Miruță. ”Este ridicol. Buget de firmă, nu de țară”
22 iul 2025, 19:25
Dispare coplata în consultațiile prin CNAS, în clinicile private. Ținta ministrului Rogobete în asigurări
21 iul 2025, 18:58
Alexandru Rogobete: Medicii vor asigura consultații în ambulatoriu până la ora 20:00, prin rotație
21 iul 2025, 18:38
Reforma anunțată de Bolojan în sănătate: Criterii de performanță pentru medici și personalul medical. Ce măsuri noi vor fi luate
21 iul 2025, 18:12
Ministrul Mediului ia în calcul cotele de vânătoare pentru urși: Să aducem normalitatea în dezbatere
21 iul 2025, 16:55
Primarul din Mischii le cere cetăţenilor să salveze comuna de la desfiinţare prin schimbarea domiciliului
21 iul 2025, 10:30
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
acum 5 minute
O femeie de 28 de ani, din Ilfov, scandal pe stradă. A fost arestată după ce a sărit și la polițistul venit să aplaneze conflictul
acum 8 minute
”Asistăm la schimbări de frontieră prin forță, acesta este adevărul”. Semnalul lui Chirieac înainte de summit-ul Trump - Putin: Este o palmă grea
acum 23 de minute
InterGenerațional, eveniment organizat de Fundația Regală Margareta a României, de Ziua Persoanelor Vârstnice
acum 39 de minute
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
acum 44 de minute
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
acum 46 de minute
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
acum 48 de minute
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Shein și Temu, principalele vizate
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel