Data publicării:

Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Foto Pexels
Foto Pexels

Aproape jumătate din companiile active din România nu au cont bancar, dar au strâns datorii de peste 1,7 mld. de lei. 

”Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un card bancar! Nu au un cont în bancă și, bineînțeles, nici card” spune ministrul de Finanțe, în conferință de presă. 

”Și am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 mld. de lei” a continuat Alexandru Nazare. Ponderea companiilor care nu au rulaj prin bănci este extrem de mare, raportat la numărul de companii, a precizat ministrul, adăugând că vorbim despre aproape jumătate din companiile active care nu au un card bancar. 

”Instituim obligația prin care persoanele juridice să dețină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puțin un cont pentru acele companii, ca să avem vizibilitate și o trasabilitate a plăților” a anunțat ministrul, exprimându-și îngrijorarea. 

De asemenea, s-a referit la capitalul social de 1 leu, statul având foarte puține posibilități de recuperare când acestea ajung în incapacitate de plată, insolvență, etc.

”Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social, cel inițial, de 200 de lei. Deci propunem stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul SRL-urilor” a mai spus Nazare. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, cu norme tranzitorii de doi ani. 

De asemenea, a fost eliminat plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul. 

Măsurile exprimate în conferința de presă fac parte dintr-un proiect ce va fi pus în transparență decizională.  

