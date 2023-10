Moarte suspectă în Buzău. Cadavrul unui bărbat a fost găsit în râu

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău.



Autorităţile au fost alertate joi după-amiază, iar la faţa locului s-au deplasat echipale ale ISU Buzău şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.



"ISU Buzău a fost sesizat prin numărul de urgenţă 112 despre un bărbat găsit în râul Buzău, în zona podului de la Mărăcineni. Am intervenit cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o barcă. Din primele informaţii de la faţa locului, ar fi vorba despre o persoană de sex masculin, în vârstă de 54 de ani. Am intervenit la faţa locului pentru degajarea cadavrului", a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Alisa Antonia Ioniţă.



Potrivit IPJ Buzău, trupul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru a se stabili cauza decesului.



"În data de 5 octombrie, a. c, în jurul orei 15,00, poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 54 de ani, din C.A Rosetti, s-a înecat în râul Buzău, pe raza localităţii Mărăcineni. În vederea extragerii cadavrului, au intervenit echipaje din cadrul ISU Buzău. În cauză s-a întocmit dosar penal şi urmează a se efectua necropsia, pentru a se stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care a survenit decesul bărbatului", a transmis IPJ Buzău.



Bărbatul ar fi plecat de acasă în dimineaţa zilei de joi, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News