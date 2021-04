Moarte misterioasă a unui bărbat din Galați. Decedat de trei zile, acoperit cu pături și haine

Bărbatul, potrivit primelor date, locuia singur într-o garsonieră, iar miercuri seară a fost găsit în casă, cu mai multe răni prin înjunghiere.

Bărbatul nu a mai fost văzut de câteva zile de către vecini, care au intrat la bănuieli.

Unul dintre vecini avea cheia apartamentului pe care o folosea în caz de necesitate.

Cadavrul a fost observat din întâmplare, pentru că era acoperit cu mai multe pături. „Când am intrat, am văzut un munte de haine, dar bine așezate pe pat, pături, pilotă și așa mai departe. Ei, lucrurile sunt așezate pe pat, hai să mergem, am zis, dar, întorcându-mă, am văzut mâna atârnată la marginea patului, cu rană. L-am văzut ultima oară duminică și atunci mi-a spus că îl dăduse pe un individ afară, pe care îl mai primea să doarmă pe la el", a spus vecinul victimei, potrivit monitoruldegalati.ro.

Se fac cercetări pentru moarte suspectă.