Dorin Cojocaru a vorbit despre alegerea de a-și crește copilul cu lapte procesat ESL, explicând că această alegere a fost motivată de preocupările legate de siguranța alimentelor. El a subliniat că știa de unde provine laptele și ce analize sunt efectuate asupra acestuia, fiind interesat să prevină riscurile pentru sănătate.

„Copilul meu a fost crescut cu lapte la cutie, ESL - 1.5, pentru că eu știam cine aduce laptele, ce analize se fac. Mă interesa copilul meu să nu facă TBC, leucoză, bruceloză, să nu aibă anumite zoonoze care proveneau de la animale", a spus Dorin Cojocaru.



„Sunt multe mituri urbane legate de lapte și lactate"

Dorin Cojocaru a explicat că alegerea între laptele de la țară și cel procesat depinde de cunoașterea sursei și de siguranța produsului. Potrivit acestuia, dacă părintele cunoaște trasabilitatea laptelui, atunci ar putea să opteze pentru laptele de la bunica de la țară. De asemenea, acesta a subliniat importanța fierberii laptelui pentru a-l pasteuriza.

„Pentru un copil e mai bun laptele de la bunica de la țară pe care îl ia părintele în bidon acasă și îl fierbe sau cel procesat, îmbuteliat?”, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.



„Nu vreau să învăț eu părinții ce să facă. Eu asta am dat copilului meu, dar depinde ce vrea părintele. Vrea de la bunica de la țară... Dacă îi cunoaște trasabilitatea, dacă știe ce a mâncat vaca, dacă știe că vacii în perioada de toamnă i s-a făcut tuberculinarea, dacă are TBC sau nu, dacă cunoști și e vaca ta, da, poți să-i dai. Numai că ăla are 4.2% grăsime, eu copilului meu i-am dat 1.5% grăsime că nu am vrut să-i fac exces de grăsimi, dar să nu uite să-l fiarbă.

A fierbe laptele înseamnă a-l pasteuriza. Și bunica fierbea laptele 10 minute. Păi la 10 minute de fierbere distrugi tot ce era în el, și bacteriile. Pasteurizarea acum, ESL - toată lumea cumpără ESL, este o pasteurizare la 10 minute, dar rapidă, cu aburi. Mai e UHT - Ultra High Pasteurization - care nu are nicio bacterie în acel pachet. Dacă ar fi una singură s-ar umfla imediat, că el nu e ținut la rece. ESL poate să aibă până la 5000 de CFU.



Sunt multe mituri urbane legate de lapte și lactate, dar să știți că și metodele de laborator au evoluat. Pe mine m-a interesat foarte mult antifrauda pe domeniul ăsta, că orice modificare a unui aliment intră pe jurisdicția de fraudă alimentară, care este, conform regulamentului european, destul de dură când o aplici”, a spus Dorin Cojocaru la DC News.

