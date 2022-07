Mit sau realitate: Putem răci din cauza aerului condiţionat? Ţânţarii trag la cei cu sânge "dulce"?

Pe vreme caniculară, aparatul de aer condiționat ne ajută să facem aerul respirabil în locuință sau la birou iar cremele cu protecție solară și soluțiile repelente împotriva insectelor ne sunt de un real ajutor. Cu toate acestea, se vehiculează numeroase mituri. Nu de puţine ori am auzit că putem să răcim din cauza aerului condiționat, că țânțarii ar fi atrași de persoanele cu sângele „dulce‟ sau că este indicat să folosim cele mai puternice creme cu factor de protecție solară (FPS) pentru a ne proteja corespunzător de razele solare. Ce este, totuşi, adevărat şi ce nu?

Mitul nr. 1: „Țânțarii sunt atrași de persoanele cu sânge dulce‟

Poate că ai auzit în jurul tău persoane care spun că sunt ținta țânțarilor, din cauză că ar avea sângele „dulce‟. În realitate, aceste insecte sunt atrase de mirosul și de aspectul nostru, nu de gustul sângelui, potrivit earth.com. Explicația este simplă: țânțarii pot detecta dioxidul de carbon (CO2) pe care îl expirăm, iar cu cât expirăm mai mult, cu atât avem mai multe șanse să atragem acești mici „invadatori‟ pe pielea noastră. De asemenea, țânțarii sunt atrași și de culoarea roșie, dar și de mirosul anumitor compuși de pe piele, cum ar fi mirosul de transpirație.

Mitul nr 2: „Cu cât crema cu factor de protecție este mai puternică, cu atât vom fi mai protejați de arsurile solare‟

Dacă vrei să te protejezi de razele solare, este suficient să folosești o cremă cu factor de protecție (FPS) 30 sau 50, nu mai mult. Asta pentru că distincția între cremele cu factor de protecție ridicat nu este semnificativă. Diferența se observă cel mai mult între cremele cu FPS 15, care filtrează 93% dintre razele UVB și cremele cu FPS 30, care filtrează aproximativ 97%. Dar între o cremă cu factor de protecția 50 și una cu factor de protecție 100, diferența este doar de 1%, relatează Prevention.

Mitul nr. 3: „Pot să răcesc din cauza aerului condiționat‟

Poate că ai auzit pe cineva spunând că ar fi răcit din cauza aerului condiționat puternic. De fapt, nu curentul ar fi de vină, ci bacteriile, virusurile și ciupercile care se pot ascunde într-un aparat care nu a fost curățat periodic. Un aer condiționat prost întreținut poate provoca simptome similare răcelii, precum strănut sau usturime în gât.

Cât de des trebuie igienizat aparatul de aer condiţionat?

Majoritatea specialiştilor nu dau un termen anume pentru curăţarea aparatului de aer condiţionat, deoarece sunt foarte mulţi factori de luat în calcul, cum ar fi: cât de mult este folosit aparatul, camera în care se află montat este orientată spre o stradă principală (unde va fi mai mult praf) etc. Cert este că minim o dată pe an trebuie să faceţi o igienizare a aparatului de aer condiţionat în cazul în care il folosiţi doar pentru răcirie şi minim de două ori pe an dacă aparatul va fi folosit şi pentru încălzire. În cazul în care aparatul va fi folosit şi pentru încălzire, este recomandat să se mai efectueze o igienizare în luna octombrie sau noiembrie. După efectuarea igienizării este recomandat ca la un interval de 2 - 4 săptămâni să se facă o curăţare simplă a filtrelor cu apă.

