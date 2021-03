Mirela Vaida plânge la Poliție: Am zis că o să fiu puternică, dar... Avem imagini de pe cameră. Primesc multe amenințări

Mirela Vaida a trecut prin clipe de coșmar, după ce o femeie a dat buzna dezbrăcată în platoul „Acces Direct” și a aruncat cu un bolovan spre ea, punându-i astfel viața în pericol.

Luni, 22 martie, s-a deplasat la Poliție, înainte însă a vorbit și cu jurnaliștii prezenți. „Nu mă simt bine... Sunt pentru prima oară... Îmi vine să și plâng. Nu am mai fost niciodată să depun o plângere și nu am mai trecut prin așa ceva (n.r. moment în care începe să plângă). Am zis că o să fiu puternică, dar... Cred că emisiunea de astăzi va fi grea pentru mine, mi-au spus colegii că avem imagini de pe camera de luat vederi și cred că va fi destul de greu să o duc, asta este”, a spus Mirela Vaida.

„Primesc amenințări multe. O să depunem plângere penală și pentru asta. Primim multe amenințări și în mediul online. Nu le luăm în serios, pentru că toată lumea în mediul online își permite să facă și să spună orice”, a mai spus Mirela Vaida.