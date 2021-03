Mirela Vaida, imagini care au dat-o peste cap. Atacatoarea intrase în platou și cu un minut înainte: Am vrut s-o omor, vreau să-i iau capul

În lacrimi, Mirela Vaida a spus că ”oamenii s-au înrăit, au devenit diabolici, au simțit că a fi hater este cool”. Despre cei care nu o cred, Mirela Vaida spune că ”fiecare e liber să creadă ce vrea, eu am trecut pe lângă moarte”.

”O femeie care probabil că nu va răspunde penal, pentru că probabil se va constata că nu are discernământ, a intrat peste noi în platou - și aici este o altă discuție, pentru că acea ușă era neasigurată, fiind o ușă de serviciu, faptul că a știut pe unde să intre la momentul la care să intre, iar noi astăzi am avut niște imagini care m-au dat peste cap. Femeia aceea intrase și cu un minut înainte, dar eu încă nu eram în direct, a ieșit, s-a mai plimbat o tură și nu a văzut-o nimeni. Când a auzit ”doamnelor și domnilor, începe Acces Direct cu Mirela Vaida”, atunci a intrat, știind clar că eu sunt acolo, asta m-a copleșit.” a dezvăluit Mirela Vaida, la Antena 3.

Realizatoarea TV a spus despre cea care a atacat-o: ”N-am cunoscut-o niciodată. Culmea, înțeleg că este din județul Iași, am aflat de la cei de la Poliție, care mi-au arătat inclusiv adresa de domiciliu. Nu-mi spune nimic nici numele ei. Nu știu cine este și de unde a apărut.”

Conform Mirelei Vaida, procurorii ar urma să o încadreze pe atacatoare la o faptă mai puțin gravă, pentru că traiectoria cărămizii ar fi indicat că ar fi venit în umăr, nu în cap.

Ipoteza Mirelei Vaida: Nu a acționat singură, a fost adusă sau învățată de cineva

”Ea (n.r. atacatoarea) ar fi și spus la ieșirea din sediu, când o duceau polițiștii încătușată: ”Am vrut s-o omor, vreau s-o omor, vreau să-i iau capul”. a afirmat prezentatoarea Antena 1.

Se pare că Poliția va merge la spital, la atacatoare, în urma plângerii efectuate de Mirela Vaida, pentru a verifica dacă a avut discernământ. Mirela Vaida susține că ”eu cred că ea nu a acționat singură, ci ar fi fost adusă sau învățată de cineva sau i s-ar fi arătat de cineva pe unde să intre și când anume”.

”Ea repeta continuu ”să-mi dai banii, să-mi dai banii”. Am întrebat pe cei de la poliție despre ce sumă ar fi vorba, ea ar fi spus 300 de milioane. Nu a fost niciodată în emisiunea noastră, nu a fost subiect de emisiune, nu a fost nici în public, nu știu cum a ajuns” a precizat Mirela Vaida.