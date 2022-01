Mircea Badea, urmărit de „oamenii legii”: Când mă mai oprește Poliția, o să-l sun pe Raed Arafat!

Iată întregul moment povestit de Mircea Badea, miercuri seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Mihai Gâdea:

„Am văzut că domnul Raed Arafat le spune cetățenilor, dacă au simptome de răceală, să se testeze de COVID-19. Este bună recomandarea. Să mergem chiar mai departe, de exemplu, domnul Arafat să le recomande polițistilor să poarte mască. Pe mine m-a urmărit miliția, noaptea trecută, prin oraș. Nu ai cum mai tare de atât! Eu nu m-am prins că mă urmărește pe mine. După mine erau?! Da! Cu nino-nino! Am oprit. Vreți să vă povestesc? Deci, eu mă duceam acasă noaptea de la muncă. Și mergeam cu mașina mea veche, cu o viteză minimă. La un moment dat, aud... Dumnezeule mare! Mă uit, am zis că poate e o salvare, nu. Era miliția. Am zis să mă dau cât mai pe dreapta, să se ducă miliția, m-am gândit că are o treabă importantă. M-am gândit la tot felul de scenarii, așa faci când vezi oamenii legii în acțiune. Doar că ei nu treceau de mine, erau în spatele meu, noaptea, pe la 1.00, în Colentina. Am oprit. Perfect. Se dă jos un tinerel... foarte plin de el. Mergea către mașina mea. Știți că eu, de obicei, nu vorbesc cu miliția. Când l-am văzut în oglindă cum vine șmecher, zic hai să încălcăm protocolul.

Știți de ce v-am oprit?

Eu îi spun: Nu purtați mască!

El: Știți de ce v-am oprit?

Eu îi spun iar: Nu purtați mască!

Eu purtam mască! Când plec de la muncă, ca să nu zică nimeni că l-am infectat, îmi pun masca pe bot până ajung la mașină și după nu o mai scot până acasă. Polițistul nu avea mască. (...) Deci, nu purtați mască, îi zic, nu o aveți, circulă o vorbă că este pandemie, și mai circulă o lege să pui masca pe față. Nu aveți! Nu a mai știut ce să zică.

A spus să-i dau actele. Așa da! La mișto, zic: V-ați dezinfectat? I-am dat actele, a început să se uite, să zică dați-mi și aia, și aia, și aia. Vreți să vă arăt și extinctorul?! Trusa medicală?! Am vrut să-l ajut. Zice: Asigurarea. Eu de al dracu ce sunt citesc regulile. Nu am tipărită asigurarea. Aha! Mai țin cursuri de legislație oamenilor legii noaptea. Zic, conform onoratei instanțe, nu este nevoie ca eu conducător auto să am, dumneavoastră, care sunteți miliția, faceți așa și vedeți dacă am sau nu. Zice că nu știa asta, dar nu mă miră. (...) Vă spun, ca să știți. Dacă vreți, îi zic, vă dau un link. El zice, totuși, nu ați putea să... Acum, dacă îmi cereți o favoare, sigur... Este pe e-mail, s-a uitat.

A zis că se duce până la mașină și se întoarce. Ce avem de făcut până dimineață?! Se duce omul legii, a verificat dacă nu cumva sunt în carantină. Vine de la mașină, zice poftiți actele.

Vreți să știți de ce m-a oprit prin Colentina?!

Aveți un bec ars la poziție pe spate.

Zic: Cât de tare! Pe stânga sau pe dreapta?

Zice: Pe dreapta.

Ah, aș fi pariat că e pe stânga”, a povestit Mircea Badea.

„Mi-am propus, când mă mai oprește Poliția, să-l sun pe Raed Arafat. De exemplu, sunt convins că, dacă-l sun la 3 dimineața, el îmi răspunde. Pun un pariu, cred că îl câștig. Să-i zic: Uitați, zădărnicesc oamenii legii... mă infectează milițianul! Eu, cu mască pe față, omul legii nu respectă legea! Ne spuneți să ne păzim și oamenii legii fără mască!”, a mai spus Mircea Badea.

