Mircea Badea: Spune-mi că ai văzut cum Loredana SUDA o rață decapitată. Dacă n-ai văzut asta, n-ai văzut nimic! - FOTO

”Spune-mi că ai văzut cum Loredana (n.r. Loredana Groza) suda astăzi o rață decapitată. N-ai văzut? Dacă n-ai văzut asta, n-ai văzut nimic” i-a spus Mircea Badea lui Mihai Gâdea, la Antena 3.

Loredana Groza le-a arătat fanilor de pe Instagram cum gătește rață la cuptor cu varză nouă. Le-a dezvăluit și câteva secrete. Pe lângă ceapă și usturoi, vedeta adaugă și măr.

”Rățușcă, mac, mac, de țară și o s-o fac pe varză călită, de anul ăsta. O pârlesc un pic... epilation! Nu e rață, e rățoi, mai mișto, așa că am pus rățoiul cu picioarele în sus, am pus măr, ceapă, usturoi, îl las o oră și jumătate și-l mai răsucesc de pe o parte pe alta, apoi vin cu varza. Îl învelesc în această varză, pe care am călit-o” a spus Loredana Groza, în mai multe story-uri pe Instagram, în care a exemplificat rețeta.

Rața cu varză la cuptor pare să fie o rețetă populară. Iată ce spunea nutriționistul Mihaela Bilic despre acest preparat:

”Rață cu varză. Se vede treaba că nu am stat degeaba atâți ani în Arena bucătarilor, acum știu și eu să gătesc un piept de rață. Și chiar am construit o farfurie ideală în care am pus și legume, adică varză și carbohidrați, adică linte multicoloră. Bineînțeles piesa centrală rămâne carnea, acest aliment prețios și hrănitor fără de care o alimentație echilibrată nu poate exista.

Carnea de rață, ca orice altă carne de zburătoare/înotătoare, are din belșug proteine de cal I și mult fier, motiv pentru care este mai închisă la culoare.

Ce are rața diferit este stratul de grăsime care o protejează de apa rece și de frig. Ori tocmai această grăsime o face atât de delicioasă. Păstrați-o la gătit, carnea va fi mai suculentă!

Cât despre consumul de carne în general, ar fi bine să avem în meniu de 3 ori/săpt carne, de 2ori/săpt pește, restul de 2 zile fiind fără produse animale.

P.S. Tehnica am aflat-o și eu de la profesioniști: mai întâi se "sigilează" carnea la tigaie, apoi se bagă la cuptor 15- 20 min și la final se lasă să se odihnească", a transmis Mihaela Bilic.