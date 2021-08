Mircea Badea l-a luat la MIȘTO pe Micutzu. ”Eu văd un crenvuștel în negru pe care Micutzu, săracul, hau, hau și-l lovește”

În spațiul public au apărut imagini cu acest scandal. "Să mă bată mama că te omor.", spune Micutzu la un moment dat. Pe filmare se văd mai multe persoane. Acestea se ceartă și vorbesc necenzurat.

"Fiind un bou, mă uitam la televizor ca la poarta nouă și aflu că un domn, căruia i se spune Micutzu... Micutzu, care este prezentat drept stand-up comediant a pățit ceva nasol înțeleg, pe Calea Victoriei sau ceva de genul. Am înțeles că a fost atacat", a spus Mircea Badea, în propria emisiune de la Antena 3.

Făcând referire la titlul de pe ziare.com "Micutzu, ridicat de Poliție și dus la secție după o altercație în centrul Capitalei", Mircea Badea a continuat în stilul său caracteristic.

"Totuși, asta aș fi vrut să văd. Cum a fost ridicat? Pe bune? Cred că are 200 de kilograme! Cum?! A fost ridicat... vreau să-i văd pe polițiștii ăia de l-au ridicat", a spus el.

Ulterior, Mircea Badea a vorbit și despre știrea de pe stiripesurse.ro și a afirmat că a râs mult când a văzut-o.

"Recunosc că m-a făcut să râd mult, dar între timp au reformulat-o! Știrea zice așa: "Jurnaliștii nu se deranjează să vadă imaginile despre care scriu". Nu e necesar, adică suntem jurnaliști, ce importanță are ce se întâmplă în imagini. Important e ce vrem noi să scriem. Și zice: "În cazul lui Micutzu, titlurile nu contează". Titlul lor zice asa: "Micutzu a fost atacat de mai mulți bărbați în Capitală: scandalagiii au încercat să-l lovească cu o sticlă". Deci e ceva aproape eroic!

Deci Micutzu era un băiat minunat și niște mulți, bă, mulți, au încercat să-l lovească cu o sticlă!

Și zice: "potrivit acestora, Cosmin Nedelcu (Micutzu) și iubita sa, au depus reclamație la Poliție. Potrivit acestora, în timp ce se aflau la terasă, mai mulți tineri dintr-un grup au început să-i adreseze actorului injurii. La un moment dat, unul dintre ei a aruncat cu o sticlă spre Micutzu. Din fericire..." Atenție Asta e sublimă! "Din fericire, acesta nu a fost lovit, pentru că s-a ferit, din reflex, dar s-a spart geamul unei terase".

L-ați văzut vreodată pe domnu` ăsta, Micutzu? Asta mi se pe Dumnezeu, cum a încercat cineva să arunce o sticlă, dar el, din reflex, s-a ferit. Era ca Neo, din reflex făcea printre sticlele aruncate de scandalagii pe lângă săracul Micutzu", a completat el.

"Uite mă, săracul! El îi face pe români să râdă și mulți oameni răi îl atacă!"

Nu în ultimul rând, Mircea Badea a făcut referire și la articolul de pe antena3.ro.

"Vă citesc și știrea și scria acolo pe burtieră, la Antena 3, zice: "Artistul care-i face să râdă pe români, atacat!" Bă, zic, uite mă, săracul! El îi face pe români să râdă și mulți oameni răi îl atacă!", a mai spus Mircea Badea.

Mircea Badea, după ce a văzut imaginile cu Micutzu și scandalul din stradă

"Deci eu aș vrea să văd imaginile în care "mai mulți bărbați" îl atacă pe Micutzu. Eu am văzut acolo unul care era un crenvuștel în negru. Era un crenvuștel față de Micutzu care e și foarte mare, și foarte gras. Doamne ferește, bine că nu are probleme cu inima, că știi cum e când te aprinzi și la cât e de mare... asta ar mai fi lipsit.

Deci eu văd doar un crenvuștel în negru, atât, unul, care-i vine lui Micutzu până la piept, și pe care Micutzu, la un moment dat se înjură, hau, hau și începe să lovească. Asta se vede din imaginile din spațiul public. Nu știu câți bărbați l-au atacat, batalioane l-au atacat pe Micutzu, posibil, dar în alte imagini. În astea nu! Nu vedem ce se întâmplă după intenția lui Micutzu de a-l lovi pe crenvuști.

Dacă l-a înjurat cineva pe domnul Micutzu, eu nu înțeleg de ce s-a enervat. Pentru că domnia sa în show-rile pe care le face înjură tot timpul. (...)De ce să te deranjeze o înjurătură, că poate e o glumă. Tocmai tu, care înjuri ca să glumești? Poate a glumit omul!", a mai spus jurnalistul.

”A agresat-o pe logodnica mea și l-a lovit cu pumnii pe prietenul nostru, şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii, dar după ce am fost agresat de omul respectiv. Nu, eu nu am fost lovit. (..) Pur și simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi trei şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu pentru România TV.

Ce s-a întâmplat

”În noaptea de 15 /16 august 2021, în jurul orei 00.00, prin apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în fața unui magazin de pe raza de competență a secției, mai multe persoane sunt implicate într-un conflict.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii, care au identificat persoanele implicate și le-au condus la sediul subunității.

Din primele date a rezultat ca în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, aflat în fața unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător. Acesta ar fi fost deranjat de cele auzite și a început să se certe cu cel în cauză. Cu intenția de aplanare a situației, au intervenit alte doua persoane, un bărbat și o femeie.

Conflictul verbal a degenerat, iar un geam al magazinului a fost spart. În cauză au fost declanșate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. 4 bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei (fiecare), conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare”, precizează Poliţia Capitalei.

Acest articol reprezintă o opinie.